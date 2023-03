Pääkirjoitus: Nuoren kannattaa äänestää, sillä eduskunta päättää monista heidän arkeen liittyvistä asioista

Kolme neljästä nuoresta eli 77 prosenttia aikoo äänestää tulevissa eduskuntavaaleissa. Kantar Publicin valtion nuorisoneuvostolle toteuttaman kyselyn mukaan 46 prosenttia nuorista sanoo äänestävänsä varmasti ja 31 prosenttia todennäköisesti. Tutkimukseen vastasi 1 507 mannersuomalaista 18–29-vuotiasta, ja se toteutettiin internetpaneelissa 30.1.–5.2.2023. Tulosten luottamusväli on 2,5 prosenttiyksikköä puoleensa. Aineisto julkistettiin 7. maaliskuuta.

Jos tutkimus pitää kutinsa, nuorten äänestysaktiivisuus nousee mukavasti edellisistä eduskuntavaaleista. Neljä vuotta sitten 18–24 -vuotiaista äänesti 55 prosenttia, kun vuoden 2015 vaaleissa jäätiin 47 prosenttiin.

Valtion nuorisoneuvoston puheenjohtajan Elisa Gebhardin mukaan nuorten kiinnostus politiikkaan on kasvamassa. Ennen kaikkea sellaiset teemat kuin koulutus ja ympäristö kiinnostavat.

Nuorilla äänestyskäyttäytyminen on huolestuttavasti sidoksissa koulutustasoon. Nuorisokyselyssä ilmeni, että yliopistotutkinnon suorittaneista tai sitä suorittavista 67 prosenttia aikoo äänestää varmasti, kun taas ammatillisen tutkinnon suorittaneista tai siihen tähtäävistä vain 31 prosenttia.

Tärkeimpänä syynä siihen, että ääntä ei anneta lainkaan, voidaan pitää vieraantumista yhteiskunnallisista asioista sekä vaikeutta löytää sopivaa ehdokasta. Nuorilla sopivan ehdokkaan löytäminen voikin olla työlästä – ainakin jos kriteerinä on ikätoveruus.

Nuoria on vähän ehdolla. Tilastokeskuksen tausta-aineiston mukaan vuoden 2019 eduskuntavaaleissa ehdokkaista noin 8,5 prosenttia oli alle 30-vuotiaita. Näissä vaaleissa tilanne on tuskin muuttunut. Esimerkiksi Vaasan vaalipiirissä ehdolla on vain 15 alle kolmikymppistä eli 9 prosenttia kaikista ehdokkaista. Kuinka paljon nuoria eduskuntaan pääsee, on pitkälti nuorten ja nuorten aikuisten omissa käsissä. Toisaalta kukaan ei kiellä äänestämästä itseään nuorempaa ehdokasta. Sikäli vuoden 2019 tilanne oli lohdullinen, että eduskuntaan valittiin kahdeksan alle 30-vuotiasta eli 4 prosenttia kaikista ehdolla olleista. Nuori ehdokas siis pääsi helpommin läpi omasta viiteryhmästään.

Nykyisessä eduskunnassa nuorin kansanedustaja on vihreiden Iiris Suomela, jolla on ikää 28 vuotta. Nyt voimme jännittää sitä, kenestä tai keistä tulee ensimmäiset 2000-luvulla syntyneet kansanedustajat.

Suomalaisen nuoren kannattaa joka tapauksessa äänestää. Eduskunnassa päätetään heidänkin asioistaan. Kansanedustajien käsissä ovat muiden muassa asumistuet, opintorahat, opintojen laatu ja hinta sekä erilaiset luontoon ja ympäristöön liittyvät asiat. Valtion velkakin on nimen omaan nuoria koskeva asia. He voivat ottaa kantaa siihen, missä määrin valtion velka siirtyy nykyistä lapsuutta elävien maksettavaksi.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus.