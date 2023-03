Virpi Ali-Haapalan mielipidekirjoitus: Maatalous ei ole vain elinkeino, se on elinehto meille kaikille

Eduskuntavaalit

Kotimainen ruoka on puhdasta ja hyvää, mutta ennen kaikkea se on turvallisuuskysymys, huoltovarmuuskysymys. Meidän on alettava puhumaan kansallisesta ruokaturvasta. Kotimainen ruoantuotanto on tärkeä osa itsenäisen valtion turvallisuutta.

On vaarallista, jos päästämme kotimaisen ruoantuotannon näivettymään, sillä kertaalleen alas ajettua tuotantoa on vaikea käynnistää uudelleen. On järjetöntä ajaa maatilat konkurssiin ja rapauttaa kotimainen ruoantuotanto.

Markkina on saatava kuntoon, ja järjestelmän täytyy olla sellainen, että se turvaa tuottajalle kohtuullisen osuuden ruoan hinnasta. Nyt tuottajan saama korvaus työstään on mitätön verrattuna teollisuuden ja kaupan osuuteen.

Tämä vaatii kaikilta osapuolilta kohtuullisuuden ymmärtämistä ja sitä, että asioista neuvotellaan ja oikeasti haetaan ratkaisuja suomalaisen ruoantuotannon ahdinkoon. Tarvitaan elintarvikelakia ja tarvittaessa kilpailulakia, jotta tuottajan asema elintarvikeketjussa turvataan.

Suomalaiset viljelijät ovat niitä rohkeita ja ahkeria yrittäjiä, joita Suomi tarvitsee. Mikäli tuottajille annetaan mahdollisuus ja näköala tulevaisuuteen sekä korvaus työstään, he kyllä kehittävät kotimaista ruoantuotantoa myös luonnon kannalta kestävästi.

Kysymys kuuluukin, kuinka kauan viljelijät jaksavat tehdä työtä jatkuvien paineiden alla, ilman kohtuullista korvausta? Maanviljelijöiden tulee saada se arvo, joka heille kuuluu.

Virpi Ali-Haapala

kansanedustajaehdokas (kd.)

Toholampi