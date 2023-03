Hans Snellmanin mielipidekirjoitus: Hyvinvoiva maanviljelijä on ratkaiseva osa yhteiskunnan turvallisuutta

Eduskuntavaalit

Meidän on ryhdyttävä konkreettisiin toimenpiteisiin ja tekemään viisaita poliittisia päätöksiä turvataksemme ruuantuotantomme ja varmistaaksemme yhteiskunnan eloonjäämisen kaikissa olosuhteissa. Ruuantuottajien hyvinvointi ja tuotannon kannattavuus on asetettava fokukseen.

Monet niistä haasteista, jotka ruuantuottajat kohtaavat tänä päivänä, katoaisivat, jos kannattavuutta parannettaisiin. Tulevan hallituksen pitää priorisoida toimenpiteitä, jotka vahvistavat tuottajien asemaa markkinoilla ja johtavat oikeudenmukaiseen hintaan tuotteista.

Yhteiskunnan turvallisuuden ylläpitämiseksi meidän on turvatta ruuan saatavuus kaikissa olosuhteissa. Tämän päivän mullistava maailmanpoliittinen tilanne osoittaa, ettemme voi luottaa maahan tuotavaan ruuan saatavuuteen. Suomessa pitää olla omaa ruuantuotantoa.

Kannattavuuden lisäksi tarvitsemme tuottajille monipuolista ja laadullista terveydenhuoltoa.

Suomen kansainvälisesti ainutlaatuinen lomittajajärjestelmä on elinehto monelle kotieläintuottajalle. Lomittajajärjestelmän tulevaisuuden rahoitus on turvattava ja palvelua on kehitettävä. Pätevien lomittajien voimavarat ovat perusturva koko elinkeinolle.

Melan Välitä viljelijästä -hankkeen kautta on moni maanviljelijä saanut apua kriisitilanteissa. Tätä toimintaa on jatkettava, rahoitus turvattava ja toiminta kehitettävä pysyväisluonteiseksi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Hyvinvoiva maanviljelijä on ratkaiseva tekijä koko yhteiskuntaturvallisuuden ylläpitämiseksi. Tarvitsemme politiikka, joka takaa sen, että voidaan jatkossakin elää, toimia ja voida hyvin maaseudulla ja saaristossa. Meidän on huolehdittava siitä, että jatkossakin on maanviljelijöitä jotka tuottavat ruokaa ja kasvattavat eläimiä Suomessa.

Hans Snellman

kansanedustajaehdokas (r.)

Kokkola