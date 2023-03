"Perusturva on kynnyskysymys" – Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson hakee ratkaisua valtion talousongelmiin muualta kuin pienituloisten kukkarosta.

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkolan Purjeella on yllättävän paljon väkeä, kun Vasemmistoliiton teltalle saapuu puolueen puheenjohtaja Li Andersson. Paikalla on selvästi pienituloisia eläkeläisiä, opiskelijoita, maahanmuuttajia ja lapsiperheellisiä.

– Hyvä Li! Tuetaan Ukrainaa jatkossakin, minäkin laitoin kympin! huikkaa sairaseläkeläinen.

Eilisen uutisen mukaan hallituskumppani keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko arvioi, että sama hallituspohja ei voi jatkaa, koska käsitys valtiontalouden hoitamisesta on niin erilainen puolueiden kesken. Vasemmistoliitto on aiemmin pitänyt mahdottomana hallitusyhteistyötä perussuomalaisten kanssa, myös kokoomus on nähty liian erilaisena kumppanina. Jääkö Vasemmistoliitto siis jo alkuvaiheessa hallituksesta ulos?

– Nyt on liian aikaista puhua vaalien jälkeisistä kuvioista. Tässä vaiheessa puhutaan asioista ja vaalien jälkeen nähdään, mitä asioita äänestäjät ovat halunneet, vinkkaa Andersson.

Häntä on selvästikin helppo lähestyä ja kansalla riittää asiaa. Ikääntynyt mies ihmettelee, miksi Vasemmistoliitto ei tee kynnyskysymystä perusturvan puolustamisesta.

– Mehän olemme tehneet siitä kynnyskysymyksen! Perusturva on kynnyskysymys. Kerran lähdimme hallituksestakin perusturvan leikkaamisen vuoksi, muistuttaa puheenjohtaja.

Valtionvarainministeriön leikkauslista on pistänyt puolueiden talousohjelmia ja -suunnitelmia uusiksi. Myös Vasemmistoliitto on havahtunut miljardien leikkauspuheisiin.

– Kyllä se on herättänyt ihmisiä. Ehkä se on tuonut konkretiaa myös vaalikeskusteluun, kiittelee Andersson.

Vasemmistoliitto on jo kertonut omat ehtonsa.

– Emme hyväksy soteen tai koulutukseen kohdistuvia leikkauksia. Ne iskevät yhteiskunnan vähävaraisiin ja haavoittuvimpiin jäseniin, linjaa Andersson.

Mistä Vasemmistoliitto sitten leikkaisi?

– Leikkaisimme esimerkiksi ympäristölle haitallisista tuista ja yritystuista. Mutta leikkauksia tärkeämpää on tulopuolen vahvistaminen. Kun panostetaan työllisyyteen, leikkausten tarve vähenee, uskoo Andersson.

Jo aiemmin Andersson on kertonut, että arvonlisäverotuksen kiristäminen ei myöskään ole Vasemmistoliiton keino tuoda rahaa valtion kassaan. Ministeriön laskelmien mukaan sillä saataisiin jopa 2,8 miljardin euroa kasaan, mutta se tarkoittaisi hintojen nousua.

– Hinnat ja elinkustannukset ovat jo nyt nousseet rajusti ja tämä iskee pienituloisiin suhteellisesti eniten.

Myöskään muille verojen korotuksille Andersson ei lämpene.

– Jos verotusta kiristetään, suurten omaisuuksien ja pääomatulojen verojen kiristäminen on fiksumpaa kuin palkkojen ja eläkkeiden verotuksen kiristäminen.

Andersson harmittelee Kokkolassakin tuttua ongelmaa, jossa suuret järjestöt kuten SPR menettivät oikeuttaan 100-prosenttiseen palkkatukeen.

– Tämä ikävä kyllä liittyy EU:n säädöksiin, jolle ei voi mitään. Onneksi pienet yhdistykset voivat edelleen työllistää 100-prosenttisella tuella.

Vasemmistoliitto ajoi korona-aikana läpi mallin, jossa työttömät voivat ansaita 500 euroa kuukaudessa ilman, että se vaikuttaa etuuksiin. Kiitelty malli on nyt poissa, tilalla on aiempi 300 euron malli.

– Haluaisimme saada 500 euron mallin vakinaisesti käytäntöön. Sillä olisi paljon merkitystä osatyökykyisille ja työttömille, tietää Andersson.