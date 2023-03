Outi Airolan kolumni: Pienen lonkeron suuri tarina – tuliko siitä lopulta kuninkaantekijä?

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Torstaina aamulla alkoi jo naurattaa. Vaalit ovat tulossa, valtiolla on yhdeksän miljardin säästötavoite, Ukrainassa on vakava sotatila ja Suomessakin suuria kysymyksiä. Mutta mistä me puhumme? Lintilän lonkerosta. Kaikkonenko sen haki? Mistä kaupasta? Yhdet mieheenkö vain?

Suomalaisten alkoholinkäytöstä sietää puhua, kunhan se ei kohdistu yhteen ainoaan juopoksi epäiltyyn vaalien alla. Tai kahteen. Nythän on pääministeriltäkin drinkkilasi tippunut baarissa. Hui kauhistus! Hän oli myös "hieronut vieraan miehen hartioita". Tämäpä vasta rikos avoimessa ja modernissa maassamme, jossa sukupuolta voi vaihtaa, seksiä harrastaa missä ja kenen kanssa vain, mutta kaverin hartioiden hierominen on epäilyttävä teko.

Lintilän lonkero tuntuu silti olevan vakavampi rikos kuin Marinin drinkki. Marinin drinkki on juotu illalla, Lintilän lonkero armeijan koneessa. Armeijan koneella Lintilää ja Kaikkosta kuskattiin Suomen NATO-äänestyksestä Ruotsin kuninkaan illallisille. Siksi Marinin drinkkiä käsitellään Seiskassa, Lintilän lonkeroa kaikissa merkittäväksi mainituissa aviiseissa. Nyt on jo molemmat miehet, Kaikkonen ja Lintilä leimattu rikollisiksi, kun eivät Puolustusvoimilta hakeneet lupaa lonkerolleen. Hyvä että rikos löytyi, muuten olisi asiallisen median naurettavaa jahdata aikuisten miesten lonkero-ostoksia.

Minusta Marin, Lintilä ja Kaikkonen ovat kaikki mainioita ja päteviä poliitikkoja. Se ei vain riitä enää tässä pikkumaiseksi käyneessä kulttuurissa, jossa hehkutetaan vapaamielisyyttä ja poltetaan lonkeronjuojat roviolla. Entisessä poliittisessa kulttuurissa oli varmasti parannettavaa, myös juopottelun suhteen, mutta nyt on menty ojasta allikkoon.

Mitä tästä kaikesta seuraa? Voiko kukaan päättävässä tai johtavassa asemassa oleva enää juoda missään mitään? Jos Ukrainan sota loppuu, lienee parasta juhlia sitä yksin omassa komerossa sihijuoman kanssa, ettei työkaveri, nimetön lähde tai muu merkittävä vaikuttaja ole näkemässä. Jos tulee yyteet, lonkeronjuoja on kusessa!

Voi aikoja, voi tapoja! Jos ministereillä ja kanistereilla ei ole selkeitä ohjeita siitä, miten ja missä korkin voi avata, miten kukaan voi tietää mitä tehdä? Jos viinakaappia ei ole kielletty ja kuitit hyväksytty, miten voi tietää ylittäneensä rajan? Työnantajan eli kansan velvollisuus on määrätä rajat, vasta sen jälkeen voimme puhua rajan ylityksestä.

En puhu ajojahdista, mutta pidän Lintilän lonkeron nostamista kansakunnan kaapin päälle ylimitoitettuna eleenä. Meiltä löytyy paljon suurempia rosmoja ja juoppoja, jotka ansaitsevat tämän kunnian.