Janne Jukkolan mielipidekirjoitus: Palataan entiseen opetussuunnitelmaan ja jätetään inkluusio pois ainakin osasta aineita

Eduskuntavaalit

Suomen PISA-tulosten lasku on huolestuttavaa ja herättää kysymyksen, miten koulutusjärjestelmämme voidaan palauttaa entiseen tasoonsa. Meidän on tehtävä jotain ja nopeasti, jotta voimme tulevaisuudessakin taata lapsille ja nuorille hyvän koulutuksen ja mahdollisuuden menestykseen elämässä.

Jälkiviisaana on hyvä pohtia, olisiko perusopetuksen opetussuunnitelmaa pitänyt mennä muuttamaan, kun meillä tulosten pohjalta oli jo maailman paras perusopetus.

Yksi mahdollisuus on palata entiseen opetussuunnitelmaan, aikaan jolloin Suomi oli PISA-tulosten kärkimaa. Tämä opetussuunnitelma painotti perinteistä kasvatustiedettä, missä virikkeet luokassa tarjosi opettaja ja opetettavan aineen materiaali. Ei välttämättä kivaa, mutta tehokasta, jos lähtökohtaisesti halutaan oppilaiden oppivan. Välitunnit on paikka, joka tarjoaa muita virikkeitä ja jossa on mahdollisuus päästää höyryjä.

Inkluusion opetuksessa ottaisin pois käytöstä ainakin osasta aineista. Ajatus on kaunis, mutta ylivilkkaat ja erityisopetusta tarvitsevat oppilaat eivät saa toiminnallaan häiritä muiden opetusta. Heille on järjestettävä erityisopetusta tarpeidensa mukaan. Tämä palvelee myös erityislasten etuja, kun heidän ei tarvitse kilpailla huomiosta suuressa ryhmässä.

Koulutuksen parantaminen ei kuitenkaan voi tapahtua yksin opetussuunnitelmaa muuttamalla. Tarvitaan enemmän yhteistyötä koulun ja kodin välillä. Meidän tehtävämme kotona on huolehtia siitä, että läksyt tulee tehtyä ajallaan, kokeisiin luetaan ja valmistaudutaan, eikä keskittymistä riko jatkuva viestien merkkiääni älypuhelimesta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Opettajilta saamani palautteen perusteella myös jatkuva raporttien laatiminen vie aikaa ja resursseja itse opettamisesta.

Kokonaisuudessaan Suomen PISA-tulosten lasku on varoitus siitä, että koulutusjärjestelmämme tarvitsee muutoksia. Koulutuksesta ei ole varaa leikata. Säästöt on löydettävä nyt jostain muualta. Meillä on velvollisuus parantaa koulutusta, jolla taataan lapsille ja nuorille hyvät eväät tulevaisuuteen.

Janne Jukkola

4 lapsen isä

kansanedustajaehdokas (kok.)

Kokkola