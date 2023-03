Anna-Maja Henrikssonin mielipidekirjoitus: Tämä hallitus siirtyi sanoista tekoihin naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnassa

Työ naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseksi tulee olla korkein prioriteetti. Jokainen lyönti, jokainen väkivallanteko on yksi liikaa.

Meidän on myös sanottava asiat suoraan: naiset ovat erityisen alttiita seksuaaliselle väkivallalle ja nykyisen tai entisen kumppanin tekemälle väkivallalle. Siksi tarvitaan lainsäädäntöä erityisesti tyttöjen ja naisten suojelemiseksi.

Olen ylpeä siitä, että tämä hallitus on siirtynyt sanoista tekoihin naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnassa. Oikeusministerinä minun pöydälläni on ollut vastuu seksuaalirikoslain kokonaisuudistuksen toteuttamisesta. Ja olemme onnistuneet! Tämä on historiallinen uudistus. Raiskauksen määritelmä on muutettu niin, että keskeisintä on suostumuksen puuttuminen.

Minulle oli myös tärkeää, että onnistuimme tiukentamaan lähestymiskieltoa koskevaa lakia niin, että se tarjoaa nyt tehokkaampaa ja parempaa suojelua niille, jotka ovat vaarassa joutua lähisuhdeväkivallan uhreiksi.

Olemme myös laatineet 32-kohtaisen ohjelman naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi, nimittäneet naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan sekä asettanut sukupuolen rikoksen koventamisperusteeksi. Meidän on tehtävä kaikkemme naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi.

Nyt meidän on jatkettava työtä ja vaikutettava asenteisiin niin, että pojat ja miehet itse haluavat osallistua laajalla rintamalla väkivallan lopettamiseen.

Anna-Maja Henriksson

oikeusministeri

RKP:n puheenjohtaja

kansanedustajaehdokas (r.)