Marika Hannula vastaa mielipidekirjoituksessa Timo Pajalalle: Lisää asvalttia ja soraa

Eduskuntavaalit

Kiitos Timo Pajala tärkeän asian esille nostamisesta (KP 9.3.2023). Voin kertoa sinulle, että edustamani puolue, Keskusta, on huomioinut väylien kunnossapidon vaaliohjelmassaan. Itse olen nostanut nämä asiat osaksi omia vaaliteemojani. Minulle väylien kunnossapito on huoltovarmuuden ja turvallisuuden tae.

Meillä on lähes 400 000 km:n yksityistieverkosto, joka takaa huoltovarmuuden ja kotimaisen ruokahuollon. Samaa tiestöä käyttävät ja tarvitsevat pelastustoimi, poliisi ja puolustusvoimat. Yksityisteiden varsilla on kymmeniä tuhansia yrityksiä ja maatiloja. Asukasmäärät ovat sadoissa tuhansissa ja käyttäjämäärät miljoonissa. Kyseessä on Suomen mittakaavassa merkittävä asia, jota on edistettävä tulevalla vaalikaudella.

Huoltovarmuuden näkökulmasta tarvitsemme toimivan rautatieyhteyden Ruotsiin ja sitä kautta Norjan Narvikin satamaan. Tämä on ainoa reitti Eurooppaan ja muualle maailmaan, jos Itämeren käyttö syystä tai toisesta rajoittuu. Meidän on katsottava rohkeasti eteenpäin ja tehtävä ratkaisuja, jotka tukevat yhteiskuntamme huoltovarmuutta ja turvallisuutta.

Puolueeni on antanut 10 vaalilupausta, joista toinen on se, että nykyiset tiet ja raiteet on laitettava kuntoon. Uudet miljardihankkeet on laitettava sen vuoksi jäihin. Olen täysin samaa mieltä siitä, että nyt on tärkeämpää panostaa pohjoisen Suomen väylien kunnossapitoon kuin muutamia minuutteja nopeampiin raideyhteyksiin.

Marika Hannula

kansanedustajaehdokas (kesk.)

Nivala

