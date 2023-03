Pääkirjoitus: Isäryhmissä olisi vertaistukea monelle – Useimmiten etävanhemmiksi jäävien isien on järjestettävä myös koulukyyti

Ensi- ja turvakodissa Kokkolassa kokoontuu isien vertaistukiryhmä. Neljän miehen johdolla käytävissä tapaamisissa asioista puhutaan matalalla kynnyksellä. Tänä keväänä ryhmä on kokoontunut tähän mennessä kahdesti eri teemojen ympärille ja luvassa on vielä neljä tapaamista. Seuraavan tapaamisen teemana 21. maaliskuuta on uupuminen.

Yksi ryhmän vapaaehtoisista, Kimmo Pöyhönen, kertoo oman tarinansa loppuun palamisesta ja lapsiperhe-elämästä päivän lehdessä (Viikonvaihde-liite sivut 6-7).

Pöyhösen viesti on, että ei kenenkään tarvitse pärjätä yksin ja apua on saatavilla. Isäryhmissä korostuu keskustelu, jota vapaaehtoiset vertaiset vetävät. Vertaistuelle on varmasti tarvetta, ja varsinkin erotilanteissa isät jäävät helposti yhteiskunnankin silmissä altavastaajiksi taistelemaan oikeuksistaan.

Edelleen kaikki neljä pohjalaismaakuntaa pitävät kärkitiloja siinä, että lapset elävät ydinperheissä. Keski-Pohjanmaalla luku on valtakunnan suurin, 68 prosenttia lapsista elää aviopariperheissä. Valtakunnallisesti luku on 61 prosenttia.

Yhden aikuisen perheissä Suomessa asui vuonna 2021 joka viides lapsi. Äiti oli lähivanhempana 18 prosentilla, isä vain kolmella. Luvuissa ei näy vuorovanhemmuus, sillä perhetilastoissa lapset ovat yleensä kirjoilla äidin luona. Vuonna 2019 muuttunut lapsenhuoltolaki tunnisti lasten vuoroasumisen, mutta senkin myötä lapsella on oltava vain yksi virallinen asuinpaikka. Vuoroasumisesta on kysymys silloin, kun lapsi asuu vähintään 40 prosenttia vuodesta kummankin vanhempansa luona. Tuet, kuten lapsilisät, määräytyvät lasten virallisen osoitteen mukaan. Tämä on omiaan nostamaan myös eripuraa lasten asumisesta eronneiden vanhempien välille.

Vaikka väestötietojärjestelmään voi nyt kirjata lapselle toisenkin osoitteen, ei tarkkaa tilastotietoa kahden kodin lapsista toistaiseksi ole. Tilastokeskus arvioi työvoimatutkimuksen yhteydessä vuonna 2018, että vuorotellen molemmilla vanhemmilla asuvia lapsia olisi noin Suomessa noin 40 000.

Sosiaali- ja terveysministerin työryhmän raportissa vuodelta 2021 tarkasteltiin lasten asumista kahdessa kodissa. Yhtenä asiana työryhmä nosti esiin koulukuljetukset, joille monella kahdessa kodissa asuvalla lapsella on tarvetta, mutta nykylain mukaan kyyti järjestetään vain virallisesta osoitteesta. Eri kunnassa asuvan etävanhemman luota maksutonta koulukyytiä ei saa, mikä voi monessa tilanteessa vaikuttaa myös siihen, missä lapsi pääosin asuu.

Isien ei pidä olla kakkosvanhempia, mutta se vaatii myös mieheltä panostusta. Toistaiseksi usein etävanhemmiksi jääviltä isiltä se vaatii myös aamuisin oman koulukyydityspalvelun järjestämistä.

