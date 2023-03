Suomen käytöstä poistuvien hävittäjien luovuttamista Ukrainaan voidaan arvioida, sanoi pääministeri Marin Kiovassa

Helsinki/Kiova

Pääministeri Sanna Marin (sd.) vieraili perjantaina Kiovassa. Hänen mukaansa kutsu vierailuun tuli Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyiltä kiireellisellä aikataululla.

Vierailulla oli mukana myös ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo (vihr.), jonka aiemmin sovittuun matkaan Marinin vierailu sovitettiin.

Alkuillasta ministereiden pitämässä tiedotustilaisuudessa Marin kertoi, että keskusteluissa Zelenskyin kanssa nousi esille Ukrainan tarve raskaammalle aseavulle. Hän sanoi, että Suomen parhaillaan valmistelema 14. aseapupaketti ei tule riittämään.

– Ukraina tulee tarvitsemaan entistä raskaampaa aseistusta jatkuvasti niin kauan kuin sota on käynnissä. Sen vuoksi on myös tärkeää, että seuraavassa Eurooppa-neuvoston kokouksessa tulemme keskustelemaan tällaisesta yhteishankinnasta, miten voimme yhdessä vauhdittaa eurooppalaista puolustusteollisuutta ja toimittaa Ukrainaan esimerkiksi ammuksia, joita kuluu aika lailla.

Marin ei halunnut kommentoida Suomen tulevan aseapupaketin sisältöä.

– Suomen aseapupaketteihin on tähänkin asti sisältynyt raskasta kalustoa, ja varmasti me tulemme tulevaisuudessakin keskustelemaan entistä raskaammasta kalustosta. Mitä raskaampaa se on, sitä enemmän tarvitsemme kansainvälistä yhteistyötä.

Marin sanoi, että Ukrainan toivomista hävittäjistä keskustelua voidaan käydä myös Suomessa. Hänen mielestään Suomi on asiassa kiinnostavassa asemassa, sillä se on tehnyt päätökset uusien hävittäjien hankinnasta.

– Kyllä me voimme mielestäni käydä keskustelua myös (käytöstä poistuvien) Hornetien osalta, olisiko niitä mahdollista Ukrainaan luovuttaa ja millaista koulutusta se tarvitsisi rinnalle.

Marin korosti, että keskustelut ovat hyvin alkuvaiheessa ja asiassa tarvitaan mittavaa kansainvälistä yhteistyötä.

Zelenskyi Nord Stream -väitteistä: Meillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa

Ukrainalaisen UATV-median mukaan Marin vieraili perjantaina muun muassa Pyhän Mikaelin kultakupolisessa luostarissa Kiovassa, jossa järjestettiin ukrainalaissotilas Dmytro Kotsjubailon, 27, muistotilaisuus. Kotsjubailo kuoli Bahmutin taisteluissa alkuviikosta.

Presidentti Zelenskyin kanssa päivällä pitämässään tiedotustilaisuudessa Marin kertoi myös vierailleensa sairaalassa ja tavanneensa sotilaita.

– Tässä sodassa vain toisella puolella on sankareita. Sotilaanne Donetskissa, Luhanskissa ja muualla vastustavat Putinin armeijaa ja tulevat voittamaan, Marin sanoi.

Hän vakuutti moneen kertaan, että Suomi jatkaa avun antamista Ukrainalle niin kauan kuin tarvitsee.

– Me olemme teidän puolellamme, ja me tuemme teitä niin kauan kuin on tarve, hän sanoi.

Zelenskyi ilmaisi useaan kertaan kiitollisuutensa Suomelle. Hän kertoi keskustelleensa Marinin kanssa Venäjään kohdistuvista lisäsanktioista. Hänen mukaansa tavoitteena on tilanne, jossa globaalit sanktiot estävät Venäjää käyttämästä ohjuspotentiaaliaan Ukrainaa vastaan.

Zelenskyiltä kysyttiin väitteistä, joiden mukaan Ukraina olisi sekaantunut Nord Stream -kaasuputkien sabotaasiin.

– Meillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa. Mikä olisi se syy?

Hän jatkoi sanomalla, että pitää vaarallisena, että riippumaton media levittää tällaisia väitteitä. Hänen mukaansa siitä hyötyvät ainoastaan Venäjä ja tahot, joiden etu on, että Venäjään ei kohdisteta pakotteita.