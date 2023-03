Lainsuojatonta supikoiraa saa metsästää koiran kanssa nytkin ja luolametsästys on yleinen tapa – "Koira ei eksy luolastossa"

Luolakoirien käyttö metsästyksessä on yleistynyt 80-luvulta lähtien supikoirakannan kasvaessa. Haitalliseksi vieraslajiksi määritelty supikoira on lainsuojaton ja sitä saa metsästää aina. Otollisinta aikaa on kuitenkin talvi, jolloin metsästettävän eläimen jäljet lumessa paljastavat luolien suuaukot.

Pyhäjärvellä yritettiin lauantain ja sunnuntain välisenä yönä saada maan alle jäänyttä luolametsästyksessä ollutta koiraa esiin.

Luolakoiria käytetään myös mäyrien ja kettujen pyynnissä, joita saa nyt metsästää maaliskuun loppuun saakka.

Veteliläinen metsästyksen harrastaja Susanne Kantola kertoo, että luolametsästykseen soveltuvia koiria ajaa vietti mennä luolaan.

– Koiraa ei voi pakolla laittaa luolaan, se ominaisuus on rodussa itsessään, Kantola kertoo.

Hänen miehellään on luolakoira borderterrieri Hiili. Se on parhaimmillaan ollut tutkapannan mukaan jopa viiden metrin syvyydessä luolastossa. Tutkapantaa ei luolakoirilla voi joka paikassa käyttää ja Kantola kertookin, että heillä koiralle laitetaan tutkapanta kun kyseessä on maan alle kaivettu maaluola. Kalliopesissä, kivilouhikoissa tai rakennusten alla ei tutkapantaa voi välttämättä käyttää. Näissä paikoissa koiraa paikallistetaan haukun avulla.

– Siellä on suurempi riski ahtaissa väleissä, että koira jää jumiin tutkapannasta. Koira ei voi kaivaa ja tehdä siten itselleen lisää tilaa, Kantola sanoo.

Kantola ei tunne Pyhäjärvellä lauantaina luolaan jumittuneen koiran tapausta, mutta kommentoi tilanteen kuulostavan tutulle.

– Koira ei eksy luolastossa, vaan ulostulon esteenä on jotain muuta, hän kertoo.

Maaliskuun alusta on alkanut koirien kiinnipitoaika, joka kestää elokuuhun saakka. Metsästyslain mukaan kiinnipitovelvollisuudesta voidaan kuitenkin poiketa tietyin ehdoin ja luolametsästys on yksi tällainen. Vieraslajiasetuksen mukaan supikoiran ja minkin pyynti on nykyään sallittua ympäri vuoden.

– Toiminnan sallittavuuden ratkaisee koiran työskentelytyyli eikä rotu, korostetaan Metsästäjäliiton tiedotteessa.