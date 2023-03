Pääkirjoitus: Tekoäly tylyttää tasa-arvoa – Teknologia-alalle tarvitaankin korjausliikettä

Tekoäly on täällä, oletko valmis? Kysymyksiin vastaava ja ihmismieltä matkiva tekoäly on tätä päivää. Chat GPT:n tulon myötä tekoälyn merkitys on levittäytynyt uusiin ulottuvuuksiin. Tekoälyn käyttäjistä osa tuottaa sen avulla tekstiä, osa hyödyntää tekoälyä oleellisen tiedon haussa, toiset koodauksessa ja toiset hupailevat tekoälyn kustannuksella. Vastaukset tulevat ihan suomen kielellä. Chat GP:n kintereillä on saapumassa nopeaan tahtiin liuta muita tekoälyyn perustuvia ohjelmia.

Uhka vai mahdollisuus? Hyväksi vai pahaksi? Syökö tekoäly työpaikkoja vai avaako uusia mahdollisuuksia, joita ei ole tiedettykään. Terästetty tekoäly on nostanut esille isoja kysymyksiä. Tietotekniikan helppokäyttöisyyden lisääntyminen on eduksi kaikille. Kaikkea voidaan käyttää myös väärin, joten sen luomaa pelkoa on turha liikaa korostaa. Huoliin kannattaa silti suhtautua vakavasti.

Tekoälyn vaikutus tasa-arvoisuuteen on asia, joka täytyy erityisesti huomioida. Tekoälyn on huomattu paikoin kuvastavan nykyistä olemassa olevaa maailmaa epätasa-arvoisesti. Jos tekoäly hyödyntää isoja tietomassoja, joiden data ei edusta tasa-arvoisesti koko väestöä, niin esimerkiksi hyvinvointipalveluiden kehittämisessä mennään vikaan. Sokea luottamus tekoälyyn voi tehdä paljon vahinkoa.

Kansainvälisen teknologiayrityksen IBM:n maajohtaja Heli Laitila on painottanut, että tekoälyllä toimivissa sovelluksissa tunnistetut sukupuolittuneet vinoumat tulee korjata. Korjausliike saadaan parhaiten aikaan, kun naisia ja tyttöjä saadaan houkuteltua enemmän miehiseksi jämähtäneelle teknologia-alalle.

Tutkimusten mukaan esimerkiksi naiset työskentelevät miehiä useammin osa-aikaisesti ja tekoäly saattaa päätellä tuon takia, että miehet ovat parempia työntekijöitä. Tekoälyn ohjaamana voidaan päätellä virheellisesti, että miehiä kannattaa suosia kokoaikaisia tehtäviä täytettäessä.

Jo paljon ennen tietotekniikan keksimistä käyttöön otettu toteamus tulesta ”hyvänä renkinä, huonona isäntänä” pitää paikkansa myös tekoälyn kohdalla. Tekoälyä hyödynnettäessä täytyy suoristaa vinoutumia ja estää epätasa-arvoa.

