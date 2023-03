Pääkirjoitus: Lämpöpumppuja uhkaa paheneva pula

Lämpöpumppujen hankkiminen on hurjassa nousussa. Ukrainan sodan mukanaan tuoma energian hinnan nousu yhdistettynä haluun säästää energiaa on vauhdittanut lämpöpumppujen myyntiä. Suurin uhka kasvulle on muun muassa laitepula ja asentajien puute. Yrittäjistä ja suunnittelijoista on myös pula. Koulutusta kohdistamalla ja lisäämällä toivotaan lämpöpumppujen leviämiselle parempia aikoja.

Suomen lämpöpumppuyhdistyksen mukaan maassa viime vuonna myytiin 196 000 lämpöpumppua, ja nousua edelliseen vuoteen oli yli 50 prosenttia. Suomessa on nyt 1,4 miljoonaa lämpöpumppua. Vauhdin odotetaan olevan jatkossakin kovaa. Tällä hetkellä lämpöpumput tuottavat noin 20 prosenttia rakennusten lämmityksestä.