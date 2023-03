Ohhoh! Joku pääsi yöllä satamaan tekemään ison graffitin hinaajan kylkeen – omistaja Jani Hannula ihmettelee ilkivallan onnistumista suljetulla ja vartioidulla alueella

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Hinaajayrittäjä Jani Hannula on äkeissään maanantaiaamuna. Hän johdattaa toimittajan ja kuvaajan kantasatamaan AWT-terminaalin lähelle, jossa hinaaja Aries on saanut uutta väriä pintaansa. Graffiti on kookas ja peittää lähes kokonaan hinaajan toisen sivun.

– Olihan tämä melkoinen yllätys! Miten joku on päässyt tänne ja miksi tämä on kohdistunut juuri meidän yritykseen, ihmettelee Yxpila Hinauksen toimitusjohtaja Hannula.

Graffiti havaittiin lauantaiaamuna.

– Se on tapahtunut perjantain ja lauantain välisenä yönä iltakymmenen ja aamukuuden välillä. Tali-laiva tuli viereiselle paikalle aamukuudelta, eikä silloin enää ollut ketään paikalla, tietää Hannula.

Aries on yksi hinausyrityksen kuudesta aluksesta, jotka kaikki on nimetty Ptolemaioksen tähtikuvioiden mukaan. Osan on nimennyt Hannulan isä, joka aiemmin pyöritti yritystä, osan Jani Hannula itse. Arieksen lisäksi Orion, Cetus, Taurus, Aquila ja Draco ovat tähän saakka saaneet olla ilkivallalta rauhassa.

– Hankalaa tässä on on, että kylkeä ei pääse maalaamaan ennen kuin ilmat lämpenevät. Ja onhan se nyt aika karu näky, jos se lähtee töihin kylki noin laajasti töhrittynä, harmittelee Hannula.

Jani Hannula on tehnyt rikosilmoituksen poliisille ja pyytänyt satamalta valvontakameroiden nauhoja. Jalanjäljistä näkee, mistä piirtäjä on tullut ja mihin mennyt.

– Hän on ilmeisesti tullut rataa pitkin Puuhatalon vierestä. Tulevat askeleet ovat lyhyempiä kuin lähtevät askeleet, eli ilmeisesti tekijälle on tullut kiire poistua paikalta, järkeilee Hannula.

Hän ei sinänsä usko, että graffitilla on haluttu iskeä nimenomaisesti hinausyritykseen.

– Ei varmaankaan. Idea taitaa olla se, että mitä erikoisempaan tai hankalampaan paikkaan saa täginsä tehtyä, sitä enemmän tulee rispektiä omissa piireissä, arvioi Hannula.

Spray-pullot ovat viuhuneet muuallakin.

– Jonkin verran sataman nosturi on saanut osumaa, mutta ei noin paljon. Tekijä näyttäisi olevan sama kuin Häggblomin konepajalla ja Halkokarin rannan muuntajalla operoinut, miettii Hannula.

Hannula jää miettimään satama-alueen turvajärjestelyä laajemminkin.

– Ajatuksia herättää tässä maailmanajassa se, kuinka helposti suljetulle ja vartioidulle suurteollisuus- tai satama-alueelle pääsee. Nythän oli kyse suhteellisen pienestä ilkivallasta, mutta entä jos jollakulla olisi oikeasti pahat mielessä?

Tekijä saattaa jäädä kiinni, kun kameravalvonnan kuvat tarkistetaan.

– Alueella on kameravalvonta ja nauhat on luvattu sataman puolelta katsoa läpi. Toistaiseksi ei ole tullut tietoa siitä, onko niissä jotain havaittu.

Poliisin puolelta Hannula ei juuri apuja odota.

– Varmasti virkavallalla on tärkeämpää tekemistä kuin tällaisten taideteosten ihmettely. Tein rikosilmoituksen netissä, eihän poliisiin enää nykyään saa yhteyttä, toteaa Hannula.

Hannula ei osaa sanoa, korvaako vakuutus ilkivallan.

– Nämä alukset ovat aika arvokkaita ja omavastuu on suuri, joten en osaa sanoa. Harmittaa, että kylkeä ei pääse putsaamaan ennen kelien lämpenemistä – aika monta maalikerrosta pitää varmaan vetää pintaan, että sen saa valkoiseksi, pohtii Hannula.