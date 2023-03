Sanni Ahon kolumni: Koodarikielestä uudet kuulutukset – Soft launch esittelee lempeästi uutta suhdetta

Ensin näet vain vilauksia ja pöydällä kaksi lasia. Instagramin stooreissa on ystävällä vieras maisema. Ehkä kahdet varpaat vilvoittelemassa terassilla saunan jälkeen? Toisinaan lyhyellä videolla vilahtaa käsi tai siluetti vastavaloon toisesta ihmisestä. Somen päivityksissä pursuaa ilo, onni ja positiivisuus.

Olet törmännyt tuoreen parisuhteen soft launchiin. Termi on peräisin koodareilta ja ohjelmistokielestä, eikä sille oikein ole suomenkielistä vastinetta. Jotakin on saatava julkaista, kertoa ja näyttää, koska koko maailma on mullistunut.

Parisuhteen julkistaminen somessa on yhtä tuore ilmiö kuin sosiaalinen media itsessäänkin. Facebookiin parisuhdestatuksen muuttaminen tuli mahdolliseksi pian palvelun lanseeraamisen aikoihin ja silloin lisättiin ominaisuus toisenkin osapuolen merkkaamiseksi statukseen.

Statuksen muuttaminen on kuitenkin varsinkin vanhemmille milleniaaleille kuin entisajan kirkossa kuuluttamista vastaava sitoutuminen. Aikaisemmin suhteen taso määriteltiin sillä, että se oli "Facebook official". Sosiaalisen median alkuvuodet pakottivat määrittelemään suhteen tason hyvin nopeasti. Toisaalta kyseisen määrittelyn taso on laajentunut vuosien aikana. Ennen parisuhdestatuksessa oli kuusi mahdollista vaihtoehtoa, nyt 11.

Nyt suhteen virallistaminen Facebookin statuksena tuntuu tunkkaiselle. Sen sijaan Instagram-ajan vihjaileva kuvasisältö monessa pienessä arjen hetkessä on ohimenevää ja harkittua.

Ohjelmistopuolen soft launchissa sovellus julkaistaan rajatulle käyttäjäkunnalle ehkä vielä vähän keskeneräisenäkin. Julkaisun jälkeen kerätään kommentteja, mielipiteitä ja muita kehitysehdotuksia vaillinaisesta sovelluksesta. Samaan tähtää myös parisuhteiden soft launch somessa. Vihjailevasti uutta suhdetta esittelevä haluaa palautetta: sopisiko tällainen minulle?

Kun palautetta on saatu riittävästi ja yleisön kiinnostus herätetty, on edessä mahdollisesti hard launch. Koodareille tämä tarkoittaa uuden pelin tai ohjelmiston virallista julkaisua. Palautteet on otettu vastaan, käsiteltykin. On tehty parannusehdotuksia ja sovitettu yhteen järjestelmiä.

Nykyajan parisuhteessa hard launch on edessä viimeistään, kun ottaa erityisen hyvän yhteiskuvan erityisen mieleenpainuvassa tilanteessa.

Siinä selfiessä pariskunta näyttää onnellisemmalta kuin koskaan. Julkaisu on kaunis ja harkittu. Palautteen perusteella hyväksi havaittu.