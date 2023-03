Matti Nikkilän mielipidekirjoitus: Ukrainan sota ei ole vaalikampanja

Pääministerimme yllätysvierailu Ukrainaan ei ole yllätys sos.demin vaalikoneistolle. Asiat on suunniteltu etukäteen. Samaa voi sanoa vihreiden edustajasta. Ohjataanko ukrainalaisia käymään vihreätä sotaa, mitenkähän se menee. Hävittäjäkoneiden lupaaminen kenenkään asianosaisen Suomessa etukäteen tietämättä on myös kovaa touhua.

Tulevat vaalit saavat liikkeelle velkarahan varassa elävän valtiontaloutensa sotkeneille politiikoille monenlaista kiertelyä. Leikkauslistoista ei puhuta vaikka jokainen tietää, että pää on tullut vetäjän käteen. Menoja on leikattava ja rajusti. Korot nousevat. Uhkana on rahan saaminen tulevaisuudessa ylipäätään.

Vaalikojusta ei ole tässä tilanteessa tulossa kenellekään muuta kuin kuritusta. Kuka sen tekee. Velkaa on viimeksi lyhennetty Sipilän aikana, mutta hänet revittiin kappaleiksi sen jälkeen. Vastuuta on löydyttävä. Kuka sen ilmaisee äänestäjäparalle.

Matti Nikkilä

Liminka