Tuomas Akolahden mielipidekirjoitus: Rauhan retoriikka muuttui vihanlietsonnaksi

Vaalihysteria ajaa poliittista johtoa kuin riivattua rikkomaan viimeisetkin mahdollisuudet rauhanomaisen elämän paluulle Venäjän rajalla. Diplomatiassa kokemattoman pääministerin uho on pleikkarisukupolvelle tyypillistä angstisuutta: Rauha on nyt "out", sota "in".

Vajaassa vuodessa on rauhan retoriikka muuttunut avoimeksi vihanlietsonnaksi, jolla vallan sokaisema marionettihallitsija pyrkii jatkokaudelle kirjaimellisesti hinnalla millä hyvänsä: lupailee jo hornetitkin taivaalta, jotka ovat vielä pitkään käytössä Suomessa.

Kansalaisen itsesuojeluvaisto sanoo, että tuolla politiikalla ei hyvin käy. Ukrainaa tukemalla ja avustamalla voimme tehdä hyvää. Pääministerin uhoamisella ainoastaan Suomelle pahaa. Hänen sotaisa esiintyminen on täysin edesvastuutonta ja kansalaisten turvallisuudesta aivan piittaamatonta. Häntä ei niin kiinnosta huoltovarmuus, väestönsuojat tai omavaraisuus kuin omakuvat.

Tuomas Akolahti

Himanka