Lukijan mielipidekirjoitus: Avoimen dialogin hoitomalli ratkaisuksi psykiatrian erikoissairaanhoidon ongelmiin

Mielenterveyspalvelut Suomessa ovat kriisissä. Keskeisiä ongelmia ovat pitkät jonotusajat erikoissairaanhoitoon, sairaalapaikkojen riittämättömyys ja psykososiaalisten hoitojen heikko saatavuus.

Ongelmaa on lähdetty ratkaisemaan vuoteen 2030 ulottuvan kansallisen mielenterveysstrategian mukaisesti etenkin lisäämällä näyttöön perustuvien lyhytinterventioiden saatavuutta sekä kouluttamalla lisää menetelmäosaajia perusterveydenhuoltoon.

Nämä panostukset ovat olleet tärkeitä, mutta katsomme, että monimutkaisiin ja laaja-alaista palvelua vaativiin elämäntilanteisiin näkökulmaa on laajennettava.

Erikoissairaanhoidon kannalta ratkaisu ongelmiin olisi Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä kehitetty avoimen dialogin hoitomalli, jossa ideana on vastata palvelutarpeeseen nopeasti, verkostokeskeisesti ja tilannekohtaisen tarpeen mukaan ilman, että yksilön sairausdiagnoosi määrittelee hoitomenetelmiä.

WHO on lisännyt suomalaisen avoimen dialogin hoitomallin osaksi kansainvälisiä hoitosuosituksiaan, mutta sitä ei vielä käytetä laajasti edes Suomessa. Avoimen dialogin hoitomallin on osoitettu parantavan etenkin kallishoitoisten vakavien psykoosien hoitotuloksia edistämällä työllistymistä ja vähentämällä työkyvyttömyyseläkkeiden tarvetta sekä vähentävän hoidon kokonaiskustannuksia.

Lyhytterapiat soveltuvat lievemmin oireileville, mutta niiden rinnalle tarvittaisiin valtakunnallinen avoimen dialogin hoitomallin tutkimuksen ja implementoinnin ohjelma, jotta myös psykiatrinen erikoissairaanhoito pystyisi vastaamaan kustannusvaikuttavasti potilaiden tarpeisiin.

Tapio Gauffin

puheenjohtaja, Nouseva mieli – Suomen skitsofreniayhdistys ry, Tampere

Tomi Bergström

tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto ja vastaava psykologi, Lapin hyvinvointialue, Tornio

Laura Sahlgren

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialuevaltuutettu, kansanedustajaehdokas (vihr.), Kokkola

Julia Sangervo

psykologi, Pirkanmaan hyvinvointialuevaltuutettu , kansanedustajaehdokas (vihr.), Tampere