Tulossa iloinen juhla tiiviillä alueella – Evankeliumijuhlan järjestely etenee Toholammilla

Tasan 25 vuotta ensimmäisen kerran jälkeen Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen (Sley) Evankeliumijuhlan järjestämisvastuu on Toholammilla. Järjestyksessään 150. juhla järjestetään yhteistyössä Toholammin seurakunnan ja Toholammin kunnan kanssa.

Tulevan juhlan keskeiset tapahtumapaikat ovat kunnan tiloja: juhlakenttä rakentuu pesäpallokentälle, nuoret saavat haltuunsa Lampin hallin ja koulunmäen rakennuksiin tulee toimistoja, majoitusta ja ruokailua. Aiempi toive tuoda juhlatapahtumia myös raivattuun vanhan pappilan puistoon on jouduttu hylkäämään, sillä metsänpohja osoittautui liian pehmeäksi alustaksi.

Juhlien visuaalinen ilme on saanut innoitusta juhlan teemasta "Niin alkoi iloinen juhla", kertoo koristelutoimikunnan puheenjohtaja Marja Hylkilä.

– Iloisuudesta on otettu koppi. Siihen yhdistyivät heti ajatukset väreistä, joissa on keltaista ja oranssia. Toisaalta kun Toholampi on maalaispitäjä, haluamme että maalaisuus ja maatalous, josta me täällä elämme, saa näkyä. Maitotonkkia tulemme tarvitsemaan paljon, ja heinäpaaleja, Hylkilä kuvailee.

Evankeliumijuhlan odotetaan kokoavan Toholammille tuhansia osallistujia. Tarkan kävijämäärän ennakointi on vaikeaa, sillä kahden vuoden koronatauko muutti hengelliseen joukkotapahtumaan osallistumista, sanoo Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen toiminnanjohtaja Tom Säilä. Vuonna 2020 juhla järjestettiin kokonaan etätapahtumana, vuonna 2021 hybridimallilla, jossa paikan päälle Turkuun otettiin rajattu osallistujamäärä ennakkovarauksilla.

– Evankeliumijuhla on perinteinen hengellinen kesäjuhla. Eniten ihmisiä on yleensä läsnä lauantaina iltapäivällä, noin 5 000 henkeä yhteä aikaa, Säilä sanoo.

Kokonaisosallistujamäärä koko tapahtumalle on ennen koronavuosia ollut yli 10 000 ihmistä. Päästäänkö siihen nyt – sitä saadaan vielä jännittää.

150. Evankeliumijuhla Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen valtakunnallinen kesäjuhla järjestetään Toholammilla toisen kerran. Edellinen kerta oli vuonna 1997. Juhla järjestetään juhannusta seuraavana viikonloppuna 30.6.–2.7.. Teema "Niin alkoi iloinen juhla". Järjestäjinä yhteistyössä Sley, Toholammin seurakunta ja Toholammin kunta. Juhlakentän ohjelma koostuu pääosin raamattuopetuksista, Siionin kanteleen yhteislauluista ja musiikkiesityksestä. Myös lähetystyö näkyy juhlassa. Vieraana on Etelä-Sudanin ja Sudanin luterilaisen kirkon piispa Ezra Bako Ngirimo ja Oulun piispa Jukka Keskitalo siunaa matkaan liikkeen lähettejä.

– Pieni jännitysmomentti on siinä, miten ihmiset haluavat lähteä liikkeelle. Viime kesänä Sastamalan Karkussa näkyi, että ikäihmiset olivat vielä varovaisia. Uskon, että ensi kesänä uskaltaudutaan enemmän olemaan taas yhdessä, Säilä sanoo.

Tiedotustoimikunnan toholampilainen puheenjohtaja Antti Koskela vertaa Evankeliumijuhlaa hiihdon maakuntaviestiin luonteeltaan monen elämänpiirin ihmisiä kokoavana yleisötapahtumana.

– Juhla ei ole vain evankelisten tapahtuma vaan se kerää väkeä yli rajojen, hän sanoo.

Majoitustarjouksia juhlaa varten on kysytty yli kunta- ja jopa yli maakuntarajojen muun muassa Kokkolasta, Kannuksesta ja Ylivieskasta. Kotimajoituksella on suuri merkitys.

– Jos on vielä kiinnostusta tarjota kotimajoitusta, sitä otetaan mieluusti vastaan, vinkkaa Pirkko Hautala majoitustoimikunnasta.

Lapsiperheet ja nuoret ovat tärkeä osallistujaryhmä kaikenikäisille suunnatussa tapahtumassa. Urheiluhallin nuorten tapahtumiin odotetaan jopa tuhatta nuorta, onhan Sleyn Maata Näkyvissä -festivaali yksi suurimmista kristillisistä nuorisotapahtumista.

Lasten ohjelmasta rakennetaan toiminnallista ja osallistavaa: toimintarasteilla tutustutaan muun muassa tuhlaajapojan tarinaan.

Musiikkia kuullaan osana juhlan keskeisintä antia eli joka päivä pidettäviä messuja mutta myös erillisissä konserteissa. Sunnuntain messussa soittaa Osmo Jämsän kokoama vaskiorkesteri ja laulaa juhlia varten koottu kuoro.

Konserteissa kuullaan muun muassa sopraano Annami Hylkilää ja gospelyhtye The Roadia.