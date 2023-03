Kari Tiilikkalan mielipidekirjoitus: Biokaasutuotannon esteet poistettava – Nyt lupien saanti on valtava urakka

Lähes jokainen puolue on jo vuosia luvannut vaalipuheissaan byrokratian vähentämistä. Valitettavasti biotalouden yrittäjät eivät ole nähneet mitään muutosta virastojen toiminnassa.

Pahalta näyttää, että vihreä siirtymäkin on hidasta, vaikka markkinoilla on imua ja biotalouden mahdollisuudet Suomessa paremmat kuin missään muualla maailmassa. Biokaasu on yksi konkreettinen esimerkki markkinaesteiden vaikutuksista.

Lupien saanti on valtava urakka. Biokaasua tuottavan maatilayrityksen pitää saada massiivinen määrä lupia monilta tahoilta kuten: ELY, AVI ja Ruokavirasto. Luvituksessa päättäjinä ovat kunnan, alueen sekä valtakunnan tasot. Päätös siitäkin, että kuka saa päättää, voi viedä vuosia. Kaikki virastot sekä ministeriöt toimivat erillään ja ristiriitaisia vaatimuksia esittäen.

Kaikki määräykset ja vaatimukset ovat erilaisia muuttuen sen mukaan, onko hakijana tukea saanut maatila vai jokin muu yritys. Biokaasun myynti maatiloilta on rajoitetumpaa kuin pelkästään biokaasua yleiseen myyntiin tuottavilta yrityksiltä.

Aivan oma byrokratiansa on vastassa laitoksilla, jotka myyvät mädätejäännöksiä orgaanisina lannoitteina.

Maatilan omiin raaka-aineisiin perustuva biokaasuntuotanto pitää myös eriyttää täydellisesti tuotannosta, jossa mukana on elintarviketeollisuuden sivuvirtoja ja yhdyskuntalietteitä. Tarvitaan kaksi erillistä laitosta ja yritystä, joille molemmille haetaan omat lupansa. Tuplatyö!

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Poliitikoiden puheet ja ohjelmat ovat kaukana yrittäjän arjesta. Biokaasutuotannon aloittaminen on edelleen lähes mahdotonta maatiloilla, ellei niillä ole varaa palkata konsulttia, joka hallitsee kaikkien tuotantoa valvovien (rajoittavien) virastojen koukerot ja tuntee päätöksiä tekevät henkilöt.

Myös seutu- ja maakuntien kehityshankkeista voi saada apua luvitukseen ja kamppailuun viranhaltijoiden ylläpitämässä pykäläviidakossa. Yleensä toisten yrittäjien apu ja yhteistyö on ratkaisevaa, kun taas ammattitapapoliitikoiden puheet ja lupaukset ovat lähes hyödyttömiä.

Kari Tiilikkala

professori emeritus MTT/Luke

KT-Finnoserv

Tampere