We Will Rock You, Bohemian Rhapsody ja We Are the Champions soivat Kokkolan kaupunginteatterin lavalla: "Alkuun jännitti, sillä esitettävänä on isoja biisejä"



Konsertin solisteina ovat Tiia-Krista Johansson, Jolanda Jokinen, Jenni Passoja, Kiia Purontaka, Brienna Rousku, Anni Saloniemi ja Milla Seppä. Andreas Haals/Studio Frekvens

Ostrobothnia Jazz Orchestran OJO plays Queen -konsertti on kapellimestari Mikko Pellisen pitkäaikainen haave. Queen on hänen suosikkibändinsä.