Erkki Hannin kolumni: Viimeinen hirvi orteen 2040 – Peto-ongelmasta on tullut jäätynyt konflikti

Saksan Ala-Saksissa sudet surmasivat Dollyn. Hän (Dolly) oli Ursula von der Leyenin lemppariponi. Ponivainaan omistaja ratsastaa ja hoitelee ponien ohella EU:n komission puheenjohtajan pestiä.

Hyi hukat! Olisitte Dollyn sijaan syöneet saksanhirviä. Vai onko ne jo popsittu? Frau Ursulan ratsu oli sentään toista maata kuin vaikkapa suomalaisen mökinukon metsästyskoira.

Vai oliko?

Tehokkaiksi tiedetyt saksalaiset ovat muutamassa vuodessa onnistuneet jälleenrakentamaan maahansa väkevän susikannan. Ala-Saksin osavaltiosta on tullut varsinainen susisiittola. Siellä häntäheikkejä heiluu jo liki 400, eli yhtä paljon kuin niitä on Ruotsissa. Tai oli ennen helmikuun 15. päivänä päättynyttä kannanhoidollista metsästystä.

Hannoverin lähellä, liki samoilla haminoilla Dolly-vainaan kanssa, eräs emolehmätilallinen on joutunut susien kanssa ahtaalle ja kypsynyt lopettamaan koko savotan. Muutamilla muillakin alueilla karjan laiduntaminen on käynyt mahdottomaksi. Kunnon petoaitaa on paha pystyttää vaikkapa vuoristoisemmille laitumille.

Onko Saksan tie Suomen?

Jahdissa, Metsästäjäliiton laadukkaassa jäsenlehdessä järjestön puheenjohtaja Tuomas Hallenberg kirjoittaa jonkun hirvikannan syöksykierteistä käyrää kauhistuneena katsellessaan arvioineen, että tällä menolla maamme viimeinen hirvi ammutaan vuonna 2040.

Nykypolitiikan seurauksena kanta on jo niin pieni, että hirvelle on vaadittu alueellista rauhoitusta. Tuskin tuokaan tuottaisi tulosta, kun susi saa lisääntyä ja täyttää maan. Eli onko järkeä tuottaa pedoille lisää evästä?

Moni on jo laittanut kiväärin piippuun pitkäaikaiseen säilytykseen soveltuvat rasvat. Motivaatio on kadoksissa, kun pääosaa metsästysmaista miehittävät sudet niin, ettei sinne perinteisellä koiran avulla metsästävällä ole ollut asiaa vuosiin.

Eräperinteeseen vahvasti kuuluva koiran kera metsästäminen on suden vuoksi uhan alla. Erkki Hanni

Peto-ongelmasta on tullut jäätynyt konflikti. Sudet ovat osa arkea. Tarkkaa määrää ei tiedä kukaan. Vain sen, että vähän niitä ei ole. Kylissä, lehmikaupungeissa ja jopa cityseuduilla niitä jolkuttelee pitkin teitä ja katuja. Vasta kaksi sai surmansa liikenteessä. Ruokakeskus tutkii raadot.

Havainnoista merkittävä osa jää viemättä kirjoihin. Mitäpä noista ilmoittelemaan, kun ei se johda mihinkään.

Oheisella videolla susi lönkyttelee Kalajoella asutuksen liepeillä perjantaiaamuna 3. maaliskuuta kello 9.

Pedon suojelijat ovat ottaneet oikeuslaitoksen työrukkasekseen, vipuvarreksi, jolla kannanhoidolliset pyyntiluvat ja osa vahinkoperusteisistakin luvista jäitetään systemaattisesti valituksin hallinto-oikeuksiin. Monen mielestä outo tilanne jyrsii oikeusvaltion perustuksia.

Sirkuksen tuorein näytös on käynnissä Ylämaalla. Riistakeskus antoi loppuvuodesta sinne luvan koirasusia sisältävän lauman poistamiseen. Luonnonsuojeluliiton yhdistys valitti luvan jäihin. Ministeriön suosituksesta uutta lupaa haettiin alkuvuodesta. Siitä valitti toinen järjestö. Tuon valituksen hallinto-oikeus jätti käsittelemättä.

Nyt luonnonsuojeluliitto vaatii koko lauman poistamista. Kelkan käänsi uusi dna-tulos, jonka mukaan laumassa on koirasusia luultua enemmän. Savotalla alkaa olla hoppu. Kiima-aika on kiivaimmillaan. Eikä tietoa ole siitä, ryhtyvätkö paikalliset metsästäjät pelleiksi tuohon näytelmään.

Kenenkään ei ole pakko metsästää.

Pientä valonkajoa on taivaanrannassa. Värikkäiden vaiheiden jälkeen eduskunta pusersi viimeisillä voimillaan läpi metsästyslain 41 a-pykälän ja sen perustelujen muutoksen. Kansalaisaloitteella vireille pantu muutos mahdollistaa kannanhoidollisen metsästyksen, jos siitä ei ole haittaa lajin suotuisen suojelutason säilyttämiselle tai sen saavuttamiselle.

Avainsana on saavuttamiselle. Sillä on merkitystä juuri suden kannanhoidollisen metsästyksen luvitukselle. Uutta on myös se, että koirasusia sisältävä lauma voitaisiin jatkossa poistaa kokonaisuutena viranomaismääräyksellä ilman poikkeuslupaa.

Maan yli 300 000-päinen metsästäjäpopulaatio on pieni porukka vaikuttamaan suuriin asioihin. Silti ennen äänestyskarsinaan astelemista on hyvä pohtia, kenelle ainoansa antaa.

Ettei nyt ainakaan ”ampuisi itseään jalkaan” omien harrastusmahdollisuuksien säilyttämisen suhteen.

Kirjoittaja on eläköitynyt journalisti, joka on itse kolunnut riistamaita ”pennusta asti”.

