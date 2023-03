Ruotsidemokraattien Jimmie Åkesson tukee perussuomalaisten kampanjaa – "Olen täällä siksi, että voin kertoa, mikä meni pieleen Ruotsissa"

Helsinki

Ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmie Åkesson sanoo, että on Suomessa kertomassa, mikä meni pieleen Ruotsissa.

– Olen täällä siksi, että voin kertoa, mikä meni pieleen Ruotsissa, jotta teidän ei tarvitse tehdä samoja virheitä, Åkesson sanoi Narinkkatorilla Helsingissä.

Ruotsidemokraattien puheenjohtaja on vierailulla Suomessa tukemassa perussuomalaisten eduskuntavaalikampanjaa. Ruotsalaista vierasta oli kuuntelemassa vaaliteltalla noin 100–200 ihmistä.

Åkessonin mukaan Ruotsissa on ajateltu, että tarvitaan työvoimaa, koska väestö ikääntyy. Hänen mukaansa ongelma on, että maahanmuutto on ollut aivan liian voimakasta.

Jimmie Åkesson vieraili Helsingissä. Antti Hämäläinen

Åkesson sanoi, ettei Ruotsissa ole tehty selväksi, että maahan tulevien täytyy sopeutua sen oloihin ja yhteiskuntaan. Tällä hän viittasi esimerkiksi kielen, arvojen ja sääntöjen opetteluun.

Liian avoin maahanmuuttopolitiikka on Åkessonin mukaan johtanut väestön eriytymiseen, jengiväkivaltaan, rikollisklaaneihin. Rikollissuvut ja jengit ovat alistaneet kokonaisia kaupunginosia valtaansa.

– Meillä on yksi ampumatapaus päivässä Ruotsissa. Älkää antako Suomen mennä tähän suuntaan, hän sanoi.

Hän syyttää vääränlaisesta maahanmuuttopolitiikasta maansa "vanhoja puolueita".

Hänen mukaansa perussuomalaisten politiikka on juuri sellaista, mitä tarvitaan, jotta Suomi ei livu samaan suuntaan kuin Ruotsi.

Viime syksyn valtiopäivävaaleissa puolue nousi Ruotsin toiseksi suurimmaksi puolueeksi ja porvariblokin suurimmaksi puolueeksi. Se jäi kuitenkin ulos hallituksesta tukipuolueeksi, mutta sai tavoitteitaan läpi hallitusohjelmaan.

Perussuomalaisia kävi paljon Tukholmassa, kun Ruotsin vaalit järjestettiin syyskuussa. Puheenjohtaja Riikka Purra oli myös matkassa mukana.

Perussuomalaisten puoluetoimistosta kerrotaan, että Åkessonin vierailu Suomeen on ikään kuin vastavierailu tälle.

Ruotsidemokraatit oli pitkään eristynyt puolue. Åkessonin mukaan luottamuksen ja yhteistyön rakentaminen muihin puolueisiin on tärkeää.