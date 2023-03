Pääkirjoitus: Työnantajan tulisi kustantaa työvaatteet – Varhaiskasvatuksen työntekijät ulkoiluttavat lapsia omakustanteisissa goretexeissä

Monet kunnat ja kaupungit ovat viime vuosina heränneet maksamaan varhaiskasvatuksen työntekijöille vaaterahaa. Yhtenä pontimena on varmasti myös työntekijöiden houkutteleminen alalle, mutta siinä sivussa vaateraha on myös tasa-arvoasia. Miesvaltaisilla rakennus- ja teollisuusalalla työvaatteet tulevat työnantajalta.

Varhaiskasvatuksessa työntekijöiden tulee ulkoilla lasten kanssa säällä kuin säällä. Marraskuun viimassa pihalla värjöttely ei ole työsuhde-etu. Goretexit sen sijaan sellaiseksi voidaan laskea. Lapsen tasolle laskeutumista arvostetaan aina, mutta lattialla konttaaminen kuluttaa myös housunpolvia.

Teollisuusalalla työntekijöille kustannetaan työnantajan puolesta työhön soveltuvat vaatekerrat ja suojavarusteet. Sopivien ja tarkoituksenmukaisten työvaatteiden hankkiminen on myös työrturvallisuuskysymys. Ei kukaan suostuisi omakustanteisesti hankkimaan työmaalla vaadittavia turvakenkiä tai muita suojavaatteita. Myös teollisuusyrityksen imagon kannalta on hyvä, että työntekijät kulkevat siisteissä ja samanlaisissa vaatteissa työpaikalla.

On naisvaltaisen alan epäkohta, että säällä kuin säällä ulkoilevat joutuvat palkastaan kustantamaan tamineet, joilla pihalla tarkenee ja jotka kestävät Suomen vaihtelevia kelejä.

Vaaterahojen suuruus vaihtelee lähialueella satasen molemmin puolin. Rahan määrä on enemmän symbolinen, arvostuksesta kertova, sillä ei sillä montaa vaatetta saa. Työvaatetusta on pyritty saamaan mukaan varhaiskasvatusalan työehtosopimuksiin, toistaiseksi tuloksetta. Siksi vaaterahan maksaminen on laajentunut viime vuosina lähinnä valtuustoaloitteiden kautta.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus.