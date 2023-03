Kokkolalainen mies tuomittiin lapsen hyväksikäytöstä: Kahden vuoden aikana 24 kertaa sukupuoliyhteydessä lapsen kanssa



Kokkolalainen mies on saanut tuomion törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja useista sukupuoliyhteyksistä lähisukulaisten kanssa. Mies, joka on syntynyt vuonna 1981, on tuomittu kuudeksi ja puoleksi vuodeksi vankeuteen.