Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Murheista rakennettu koti

★ ★ ★★ ★

Sirpaleiden talo. Ohjaus Simon Lereng Wilmont, 2022 Yle Areena ma 20.3./TV1 to 30.3. klo 23.00

Tanskalaisdokumentaristi Simon Lereng Wilmontin katseelta ei mikään jää huomaamatta. Oscar-ehdokkaana ollut Sirpaleiden talo (A House Made of Splinters) näyttää sydäntä särkevin kuvin, kuinka totuus on tarua ihmeellisempää. Dokumentti lajina vetää vertoja mille tahansa fiktiolle niin sisällöllään kuin muodollaan.

Sirpaleiden talon sanoma ja henkilöt jäävät syvemmälle mieleen kuin Hollywoodin sepitteissä. Kolja, Eva, Saska ja Polina ovat eläviä ihmisiä ja tarinansa tosia. Wilmont herätti huomiota jo edellisellä työllään Oleg ja sodan äänet (2017). Siinäkin oli Kokkolan äskettäin Disneylle menettämä Heikki Kossi foley-artistina ja äänisuunnittelijana.

Turvakoti sijaitsee Lysytšanskissa, Itä-Ukrainan Luhanskin alueella. Lapset ja henkilökunta siirrettiin turvallisempaan länsiosaan vain kaksi päivää ennen Venäjän suurhyökkäystä. Sirpaleiden taloa oli ehditty filmata kaksi vuotta. Ei ihme, että Wilmont on päässyt niin lähelle kuvattaviaan. Arvostelutähdet on annettu luottaen, että puolitoistatuntinen alkuperäisdokumentti luo vielä tarkemman kuvan lasten kohtaloista ja antaa turvakodin työntekijöiden tilannekartoitukselle enemmän tilaa kuin tunnin lyhennelmä. Kuten Olegin ja sodan äänien kohdalla, myös Sirpaleiden talo on leikattu tv-versio.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

”Ryyppääkö äiti?” kysyy Eva. ”Sinä haiset vanhalta viinalta”, sanoo puolestaan Kolja vierailevalle äidille. Suomalainen keskustelu hyväosaisten isokenkäisten alkoholinkäytöstä asettuu huimaan kontrastiin Ukrainan todellisuudelle. Lysytšanskissa meni huonosti ennen sotaakin. Viina, väkivalta, työttömyys ja kodittomuus hajottavat perheistä joka kymmenennen. Seuraa huostaanottoja ja oikeudenkäyntejä huoltajuudesta. Osa vanhemmista ei välitä, vaan lapset joutuvat sijaisperheeseen tai koulukotiin.

”Turvakotimme on murheista rakennettu”, sanoo laitoksen johtaja. ”Mutta viimeisenä kuolee toivo.”