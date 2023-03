Pääkirjoitus: Ovatko kaikki perusopetuksen lapset ja nuoret jo saaneet harrastuksen? – Harrastamisen Suomen mallissa järjestöt esittävät harrastusseteliä

Lukuvuodelle 2022 – 2023 myönnettiin Keskipohjanmaan vaikutusalueelle kaikkiaan 824 000 euroa aluehallintoviraston avustusta lasten ja nuorten harrastustoimintaan. Harrastamisen Suomen mallin ideana on, että perusopetukseen osallistuville oppilaille tarjottaisiin koulupäivän yhteydessä maksuton harrastus.

Lukuvuodelle suurimman potin sai Kokkolan kaupunki ja lähes kaikki alueen tukea hakeneet kunnat saivat harrastusrahaa tonneista kymppitonneihin, aina Kokkolan ja Nivalan reiluun sataan tonniin. Otetaan esimerkiksi Toholampi, jonne harrastusrahaa tuli pyöreät 20 000 euroa. Lampilla kohderyhmään kuuluu karkeasti reilut 400 lasta ja nuorta. Tämä tarkoittaisi noin 50 euron harrastusseteliä, jos se puhtaana käteen nuorisolle annettaisiin. Uusi rahoitushaku ensi lukuvuodelle alkaa pian.

Hyviä käytäntöjä on jo syntynyt, joten oppia olisikin syytä jakaa ja toimintaa yhtenäistää. Esimerkiksi Kokkolassa suosittuja ovat olleet avoimet kuntosalivuorot sekä keilahallin vapaa käyttö tiettyinä ajankohtina ala- ja yläkoululaisille. Kalajoella taas pienempien oppilaiden liikuntakerhoja on pidetty keskellä päivää, mikä antaa hyvän tauon koulupäivään ja helpottaa varmasti vanhempien iltojen kuljetusrumbaa.

Suomen nuorisoalan kattojärjestöt Allianssi, Suomen Nuorisoseurat sekä Suomen partiolaiset ottivat kantaa siihen, että harrastamisen Suomen malli tuhlaa rahaa hallintoon ja tärkein kohderyhmä jää tavoittamatta. Nuorialan järjestöjen mielestä nyt tehtyjä harrastustoiminnan toteuttamistapoja olisi hyvä yhtenäistää, kun kokemusta alalta jo on. Tämän lisäksi järjestöt ehdottavat harrastusseteliä, jota voisi käyttää myös paikkakunnilla jo toimivissa harrastuksissa. Yksittäiset lyhyet kerhot ovat mukava lisä arkeen, mutta laadukas harrastusryhmä vaatii pitkäjänteistä panosta ja myös ohjaajan pysyvyydellä on vaikutus.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Hankerahalla on kehitelty uusia harrastuksia. Monella paikkakunnalla harrastustoiminta on pienten seurojen ja yhdistysten käsissä, jotka kilpailevat pienenevien ikäluokkien ajasta. Uusi laji tai kerho voi viedä harrastajat jo olemassaolevista, joiden toiminta on vuosien, vuosikymmenten ajan pyörinyt vapaaehtoisvoimin ja pienin resurssein. Siksi ehdotus harrastussetelin mahdollisuudesta antaisi paikkakuntien tarjontaan piristysruiskeen, mikäli nykyistenkin toimintaan saataisiin uutta rahoitusta tai se näkyisi suoraan alennetuissa harrastusmaksuissa.

Allianssi toteutti vuonna 2021 harrastamisen Suomen mallin pilottivaiheessa tutkimuksen, jonka vastausten mukaan toiminta tavoitti parhaiten jo muutenkin paljon harrastavia lapsia ja nuoria. Siksi järjestöt ehdottavatkin harrastamisen Suomen mallin kohderyhmäksi lapsia ja nuoria, joilla ei ole harrastusta. Erityisesti pandemiavuodet ovat jättäneet jälkensä ja nuorisoa on vaikea kammeta pois ruutujen ääreltä. Ruutuaika on korona-aikojen jälkeen lisääntynyt yli puolella nuorista. Toisella asteella opiskelevat nuoret ovat jääneet harrastushankkeen ulkopuolelle, vaikka juuri siinä ikäryhmässä on eniten koulupudokkaita ja harrastuksista luopuvia.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus.