Venäjän hyökkäys Ukrainaan sinetöi Janne Jukkolan päätöksen lähteä ehdokkaaksi eduskuntavaaleihin – Kokoomuksen lohtajalaisehdokas haluaa turvata Keski-Pohjanmaan keskussairaalan aseman

Kuka? Janne Jukkola Ikä: 45 Asuinpaikkakunta: Kokkola Puolue: kokoomus Työ tai ammatti: Yrittäjä Perhesuhteet: Naimisissa, neljä lasta Janne Jukkola on ehdokkaana Vaasan vaalipiirissä.

Mikä sai sinut lähtemään ehdokkaaksi eduskuntavaaleihin? Miten valitsit juuri tämän puolueen?

Helmikuun 24. päivä vuonna 2022 Venäjän hyökkäys Ukrainaan oli se hetki, kun tunsin ensimmäistä kertaa omassa kodissani turvattomuutta. Vaikka minua oli kosiskeltu ja pyydetty useasti asettumaan ehdolle eduskuntavaaleihin, lopullisen päätökseni tein tuolloin. Tajusin, että Suomen eduskunta olisi paikka, jossa omilla päätöksilläni voisin vaikuttaa muun muassa siihen, että meidän ei tarvitsisi koskaan kokea turvattomuuden tunnetta kotona tai ylipäätään missään. Olen ollut yli 20 vuotta mukana hoitamassa yhteisiä asioitamme. Kokoomuksen arvot sivistykseen ja vapauteen ovat yhä minun arvojeni mukaisia.

Mitä oman alueesi asioita edistäisit tulevalla vaalikaudella eduskunnassa?

Keski-Pohjanmaan keskussairaalan aseman turvaamista. Alueellemme myös investoidaan vuoteen 2030 mennessä noin kaksi miljardia euroa. On tärkeää, että nämä investoinnit myös toteutuvat, sillä se, että tänne investoidaan, tarkoittaa myös sitä, että täällä on ihmisiä ja palveluita. Siihen tarvitaan paikallisen kansanedustajan lisäksi myös koulutuksen ja sen laadun turvaamista jokaisella koulutusasteella.

Miten korjataan valtion taloutta? Karsitaanko palveluista vai korotetaanko veroja?

Suomessa työn tekemisen ja yrittämisen täytyy olla kannattavaa ja mielekästä. Palveluihimme käytetään enemmän rahaa kuin koskaan. Yhteisten rahojen tehokkaampaa käyttöä ja byrokratian vähentämistä – jos sen tekee viisaasti, sitä voi tehdä ilman, että minkään palvelun laatu kärsii. Esimerkiksi yksityisellä puolella on pakko löytyä ratkaisu rahankäytön tehostamiseen siten, ettei palvelun laatu huonone vaan lähtökohtaisesti sen täytyy jopa parantua. Verojen korotus ei toimi ennen kuin rahankäyttöä on tehostettu.

Minkä väestöryhmien etuja ensisijaisesti ajaisit?

Kaikkien väestöryhmien. Hyvällä ja kestävällä pohjalla oleva valtion talous on kaikkien väestöryhmien etu. Isoisoisän ohje on jäänyt mieleen: "Pitäkää aina heikomman puolta". Vahva kansantalous on heikompien paras turva.

Miten ratkaistaan työvoimapula?

Työn tekemisen pitää olla aina kannattavampaa kuin työn tekemättä jättäminen. Jos näin ei ole, ei tänne voida odottaa työperäistä maahanmuuttoakaan, jota kipeästi tarvitaan. Meidän täytyy myös huolehtia, että koululaitoksistamme saavat kaikki lähtökohdista riippumatta erinomaiset eväät kouluttautua niin pitkälle kuin omat rahkeet riittävät. Työmarkkinoiden joustavuutta on lisättävä.

Miten rentoudut vapaa-ajalla?

Perheen kanssa harrastetaan liikuntaa monin eri tavoin. Tai vain vietetään aikaa yhdessä. Se on parasta.

Ehdolla-juttusarjassa haastatellaan Keskipohjanmaan levikkialueelta sellaisia eduskuntavaaliehdokkaita, jotka pyrkivät ensimmäiselle kansanedustajakaudelleen.