Tärkeää diabeteslääkettä Ozempicia ei saada Suomeen, seuraava erä tulossa vasta toukokuussa – "Potilaiden tulisi kääntyä hoitoyksikkönsä puoleen korvaavan lääkkeen saamiseksi", ylilääkäri Tapani Ebeling Oulun yliopistosairaalasta kertoo

Kakkostyypin diabetekseen tarkoitettu Ozempic-valmiste on loppumassa apteekeista. Ozempic-lääke annetaan muun muassa kakkostyypin diabeetikoille viikoittaisina pistoksina, ja se tasapainottaa tehokkaasti verensokeria. Lääkettä ovat käyttäneet paitsi diabeetikot myös laihduttajat.

Aiemmin saatavuusongelmien kerrottiin jatkuvan kesäkuun loppuun, mutta lääkevalmistaja Novo Nordiskin uuden tiedotteen mukaan saatavuusongelmat tulevat jatkumaan koko vuoden 2023 ajan. Tällä hetkellä tilanne on huonompi kuin koskaan.

– Esimerkiksi Haapajärvellä Ozempic-valmiste on jo loppunut apteekista. Pistoksena otettavaa lääkettä jonottaa jo satakunta henkilöä. Pyydämme heitä kääntymään lääkärin ja diabetes-hoitajan puoleen, jotta he voivat aloittaa korvaavan tablettina annettavan lääkkeen tai esimerkiksi muuttaa insuliiniannosta. Seuraava erä on tulossa Suomeen toukokuun puolivälin tienoilla. Lääkäri arvioi tilanteen asiakaskohtaisesti ja määrää uuden reseptin, proviisori Pauliina Auvinen Haapajärven apteekista kertoo.

– Jo aiemmin Ozempicia on saatu vaiheittain ja saannissa on ollut ongelmia. Sitä on tullut erä kolmen tai neljän viikon välein, mutta nyt tilanne on vielä vaikeampi.

Proviisori Pauliina Auvinen toivoo tärkeän Ozempic-diabeteslääkkeen saatavuuden paranevan.

Lääkkeen käyttäjien määrä on suuri. Esimerkiksi Haapajärvellä ihon alle pistettävän Ozempic-valmisteen käyttäjiä on satakunta. Ongelmat lääkkeen saatavuudessa koskevat kuitenkin koko Suomea, ja itse asiassa ongelma on globaali.

– Ozempic on hyvin suosittu lääke ja se on tehokas, haittavaikutukset ovat yleensä ohimenevia ja lisäksi se vähentää elinkomplikaatioriskiä. Pistoksen vaihtoehtona olevaa saman lääkeaineen tablettiversiota on tähän asti saanut lääketukusta ilman toimitusvaikeuksia, Auvinen kertoo.

– Tablettihoito on hieman hankalampaa, sillä tabletti on otettava joka aamu tyhjään vatsaan 30 minuuttia ennen aamupalan syömistä. Pistos otetaan kerran viikossa. Tämä lääkehoito ei korvaa mahdollista insuliinia, mutta se parantaa hyvällä vaikuttavuudella verensokerin tasapainoa.

Haapajärvinen Jukka Ruuska on käyttänyt Ozempic- pistoshoitoa melkein heti uuden lääkkeen markkinoille tulon jälkeen. Se on toiminut hänellä hyvin, eikä sivuoireita ole ollut.

– Olen käyttänyt myös tabletteja. Ne ovat aiheuttaneet minulle pahoja vatsaoireita. Olen nyt jo viikkoja seurannut netistä lääkkeen saatavuussivuja kuten monet seuraavat sähkön markkinahintaa. Tänä aamuna pistin kaksi puolen millin pistosta, koska en saanut enää naapuriapteekista lääkemääräyksen mukaista yhden millin pistosta. Tämänkin paketin hain Reisjärveltä, ja kyllä tämä lääkkeen saatavuusongelma kieltämättä huolestuttaa. Todella mielelläni jatkaisin pistoshoitoa, koska se toimii hyvin. Meidän asiakkaiden näkökulmasta tilanne on todella huono, Ruuska kertoo.

Jukka Ruuska seuraa nyt tarkkaan lääkkeiden saatavuutta lähialueella.

Myös lääkevalmistaja on huolissaan tilanteesta. Novo Nordisk pyytää tiedotteessaan kertomaan asiakkaille tilanteesta ja paikallisen saatavuustilanteen mukaan potilaille pitäisi määrätä saatavuuskatkon ajalle muita sopivia hoitovaihtoehtoja. Yksi sellainen on saman lääkeaineen ottaminen tabletteina.

– Tähän tarvitaan tietenkin uusi resepti, ja tämä kuormittaa diabeteshoitajien ja -lääkärien vastaanottoja ja huonontaa hoitotasapainoa, Pauliina Auvinen kertoo.

Ozempicin vaikuttava aine on semaglutidi, joka kuuluu suolistohormoni GLP-1-johdoksiin. Tämän lääkeaineryhmän kysyntä on lisääntynyt voimakkaasti, koska kansainvälisissä hoitosuosituksissa on todettu, että GLP-1 johdokset yhdessä toisen lääkeryhmän (SGLT2-estäjät, "gliflotsiinit") ovat keskeisin elinkomplikaatioriskejä vähentävä lääkitys tyypin 2 diabeteksessa. Ozempic auttaa kehoa alentamaan verensokeria vain silloin, kun se on liian korkealla, ja lisäksi voi auttaa ehkäisemään sydänsairauksia.

Diabetestä sairastaa jo arviolta yli puoli miljoonaa suomalaista. Tyypin 2 diabetekseen sairastuneiden määrä on kasvanut Suomessa nopeasti 2000-luvun alkupuolella. Lisäksi tyypin 2 diabetes saattaa olla piilevänä vuosien ajan. Diabeteksen hoidosta vastaa pääosin potilas itse, minkä vuoksi omahoidon tuella ja elintapojen ohjauksella on hoidon tulosten kannalta tärkeä merkitys. Diabeteksen hoitoa ohjataan terveyskeskuksissa diabeteshoitajien ja -lääkärien vastaanotoilla, ja lisäksi apteekissa neuvotaan aina asiakasta lääkkeiden käytössä. Apteekit ovat tärkeä terveydenhuollon osa, sillä apteekista voi aina kysyä neuvoa sairauksiin ja lääkkeiden käyttöön ilman ajanvarausta.

Kun hoidetaan tyypin 2 diabetesta, verensokerien lisäksi hoidetaan verenpainetta ja veren rasvoja. Hyvän sokeritasapainon saavuttamisessa tärkeää on painonhallinta, terveelliset ruokatottumukset, liikunta ja tarvittaessa lääkitys. Korkea verenpaine on haitallista valtimoille, munuaisille ja silmänpohjille. Korkea verensokeripitoisuus vahingoittaa pieniä ja suuria verisuonia, sydäntä ja hermostoa.