Kimmo Sarja toi kanteleen ja sitran nykypäivään – Nyt hän opettaa soitinrakennusta Jedun Kalajoen yksikössä: "Tämmöisiä puitteita ei ole missään muualla Suomessa"

– Metsästin tätä kauan. Tämä on 200 vuotta vanha ja löytyi Englannista.

Sieviläinen soitinrakentaja ja -konservaattori Kimmo Sarja esittelee 74-kielistä pianoharppusitraa, joka on kaunis katsella mutta jonka kielet rämisevät ikävästi. Vanhan puusoittimen liimaukset ovat ratkeilleet.

Sarja aikoo entisöidä soittimen kuntoon ja toteaa, ettei se ole hänelle edes haaste. Luuliima irtoaa kuumalla vedellä ja tylsällä veitsellä.

Sarjan mukaan kauan elänyt puu tulee soimaan hienosti.

– Tiedän, miten makea saundi tässä on. Tämä on ihan mieletön peli, kun tämän pistää kuntoon.

Mieletön peli on myös uusi sitra, jonka Kimmo Sarja on rakentanut käyttäen mallina tätä vanhaa soitinta sekä englantilaisen multi-instrumentalisti Andrew Cronshawn sitraa.

– Näitä ei todellakaan liiku markkinoilla. Tein tähän myös mikrofonin ja telineen – niitäkään ei saa kaupasta. Soitin on tuotu 200 vuoden päästä tähän päivään, Sarja esittelee.

Sitra soi hienosti Sarjan työhuoneessa, kun hän soittaa sillä malliksi pienen improvisaation.

Jonnekin manalan maailmoihin päädytään, kun soittaja hiukan ravistaa sitraansa. Siitä mikrofonin kautta tulevaa ääntä voisi kuvailla sanalla alkukantainen.

– Kun Ukrainan sota alkoi, keksin tämän efektin. Tämä on aika kammottava, kuin tuskanhuuto.

Sarjalla on suunnitteilla jonkinlaista bändiviritystä sitran kanssa. Hän miettii, että sitransoittoon voisi yhdistää mongolialaista kurkkulauluakin, jota hän myös osaa.

Kimmo Sarja päätyi 30 vuotta sitten opiskelemaan soitinrakentajaksi, koska hän halusi yhdistää kaksi taidealaa: musiikin ja käsityön. Kitaransoitto on kulkenut mukana nuoruudesta asti, ja kanteleeseen hän ihastui ollessaan 1990-luvun taitteessa työharjoittelussa Kaustisella.

– Siellä kuulin ensimmäisiä kertoja kanteleensoittoa, ja ajattelin, että tämähän on aivan mieletöntä!

Sarja on rakentanut monenlaisia kanteleita, jopa maailman suurimman kanteleen, jolla on mittaa seitsemän metriä ja joka on päässyt Guinnessin ennätysten kirjaan. Mutta varmaan suurempi merkitys kansallissoittimen esiintuomisessa on ollut hänen kehittämällään kantelemikrofonilla, joka asennetaan soittimen kielten alle lähes näkymättömiin.

– Kanteleensoitossa oli ennen vähän semmoinen mummo peräkammarissa -meininki, kun käytettiin ulkopuolisia mikrofoneja. Rupesin kehittelemään kantelemikrofonia, ja alussa siinä olivat mukana myös isäni Lauri ja veljeni Jari.

Kuka? Kimmo Sarja Sieviläinen soitinrakentaja ja -konservaattori, soitinrakennuksen opettaja ja muusikko. Valmistui vuonna 1993 soitinrakentaja-artesaaniksi Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksesta. Perehtynyt konservointiin Hornimans Museum & Gardenissa Lontoossa. Toimi soitinkonservaattorina Kaustisen Kansantaiteen keskuksessa vuosina 1997–2008, oli tuolloin Suomen ainut soitinkonservaattori. Patentoinut kantelemikrofonin v. 2001. Korjaa, huoltaa ja valmistaa soittimia ja opettaa soitinten rakentamista. Vetää Jedun Kalajoen toimipaikassa maaliskuun puolivälissä alkanutta soitinrakennuskoulutusta.

Kimmo Sarja patentoi kantelemikrofonin vuonna 2001, ja niitä on maailmalla jo yli 4000. Tärkeää on ollut yhteistyö kanteletaiteilija Ida Elinan kanssa, jonka kaikissa konserttikanteleissa on Sarjan valmistamat mikrofonit.

– Ida Elinan kanssa on tehty kymmenen vuotta yhteistyötä. On aivan mahtavaa seurata, miten hän nyt menee maailmalla.

Sarjan mikrofoneja on jopa Metallicalla. Bändin soittajille on lahjoitettu mikrofonein varustetut kanteleet juhlistamaan St. Anger-albumin Suomen platinalevyä.

– Kun minulta kysyttiin, haluaisinko sponsoroida Metallicaa, niin ajattelin, että onko tämä joku pilasoitto. Yhtye on myynyt yli sata miljoonaa levyä! Kuka tietää, vaikka siellä jossain soisi kantelekin – niistä saa irti mitä vain.

Kimmo Sarja säätää oktaavia kohdalleen kitarastaan. Hänellä on työhuone kotinsa yhteydessä Sievissä. Pia Räihälä

Soitinrakentajan oppejaan Kimmo Sarja on jakanut eteenpäin jo pitkään kansalaisopistojen kursseilla. Nyt tämä työ on saanut uusia kierroksia, sillä Jedun Kalajoen toimipaikassa on juuri alkanut soitinrakennuskoulutus Sarjan johdolla. Koulutus suoritetaan päiväopetuksena, ja se käy tutkinnon osaksi ammattiopinnoissa.

– Jedun kanssa aloimme miettiä käsityöperinteen jatkuvuutta. Se loppuu äkkiä, jos ei ole tekijöitä, Sarja toteaa.

Kun esimerkiksi yksi opiskelijoista kertoi haluavansa tehdä koulutuksessa 15-kielisen kanteleen, selvisi, ettei sellaisen piirustuksia löytynyt enää mistään. Opettaja Ikaalisista lopulta teki piirustukset.

– Näin nopeasti perinne voi kadota.

Sarja kertoo, että soitinrakennuskoulutuksesta on haaveiltu Kalajoella jo pitkään. Paikkakunnalla on alan vahvaa perinnettä: Efraim ja Oskar Kilpinen rakensivat aikoinaan Kalajoella yli 4000 kannelta ja muitakin soittimia.

– Koulutukselle on täällä tilausta, koska Keski-Pohjanmaa on niin vahvaa musiikkiperinnealuetta. On Kaustisen festivaali, Haapavesi Folk ja Kalajoki. Eikä tämmöisiä puitteita koulutukselle ole missään muualla Suomessa, Sarja kehaisee.

Hän tiedusteli Jedulta, sattuisiko heillä olemaan Hiekkasärkillä mitään vanhaa rötisköä, jossa voisi pitää teoriaopetusta ja tehdä soitinten piirustuksia. Hänelle vastattiin vaatimattomasti, että onhan meillä, käy katsomassa. Kyseessä oli Jedun hulppea messukohde Raikas Kalajoen vuoden 2014 loma-asuntomessuilta.

– Tulin sinne pihalle ja katsoin, että ei jumalauta ­– tässäkö se rötiskö on?! Merinäköala ja kolme kerrosta! Käyhän tämä, mies nauraa.

Parin kuukauden koulutukseen on jatkuva haku. Kertakurssista ei ole kyse.

– Ajatuksena on, että Kalajoelle tulisi pysyvä soitinrakennuskoulu. Tarkoitus on saada sinne myös artisteja pitämään klinikkaa.

Käsityöperinteen jatkuvuus on Sarjalle tärkeää.

– Tuntuu, että kulttuuri on nykyään vähän mennyt kännykkä- ja tablettinäpräysmaailmaan. On tärkeää, että käsillä tekemisen taito säilyy. Kun osaamme tehdä itse, emme ole riippuvaisia Kiinasta tai muista.