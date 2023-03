Valmiiksi Suomen kysytyin, ja nyt vielä parempi – Näillä eväillä perusvarma Toyota Corolla jatkaa maailman suosituimpana henkilöautona

Vuonna 1964 Suomeen saapui ensimmäinen 201 kappaleen erä uusia japanilaisia henkilöautoja, joita ei sitä ennen ollut nähty muualla Euroopassa. Valmistajan nimi oli Toyota ja mallinimi Crown.

Kolme vuotta myöhemmin Suomessa esiteltiin pienempi Corolla-malli. Sen valmistus oli alkanut vuonna 1966. Jo 1973 Corolla ylsi Suomen myydyimmäksi henkilöautoksi.

Sitä se oli jälleen viime vuonna, kun kilpiin vietiin lähes 4700 eri korimallista Corollaa. Markkinaosuus oli 5,8 prosenttia – siis joka 17. meillä myyty henkilöauto oli juuri Corolla.

Vuodesta 1966 lähtien tehtaat ovat pukanneet maailmalle likipitäen 50 miljoonaa Corolla-yksilöä. Meillä niitä on rekisterissä noin 300 000. Nyt tulossa on jo 12. sukupolvi, ja yhä samalla nimellä. Saavutus on ainutlaatuinen.

Hintahaitari venyi

Uusinta Corollaa ajaessa on hieno todeta, että sitä kannatti odottaa. Kyseessä ei ole loisto- eikä edes premium-tason henkilöauto, mutta tasainen ja perusvahva suoritus. Se riittää useimmille meistä.

Matkustamo on hyvin järjestetty, ja iso kosketusnäyttö keskellä on kaikkien auton toimintojen hermokeskus. Toyotan CVT-vaihteiston valitsin on edelleen vanha ”nuija”, vaikka moni muu valmistaja on siitä luopunut. Toyota

Mallistossa on tapahtunut mullistus. Pelkällä bensiinimoottorilla varustettuja versioita ei ole enää tarjolla. Kaikki Corollat ovat itse lataavia hybridejä.

Toyota uskaltaa tehdä moisen liikkeen. Viime vuonna japanilaisvalmistaja myi yhteensä 2,6 miljoonaa hybridiautoa. Teknologia on kypsää eli täysin toimivaa ja luotettavaa. Tosin varjopuoliakin on: Corollan uudet hinnastot alkavat lukemista, joihin tämän automallin kohdalla ei ole totuttu.

Halvin uusi Corolla (1.8 Hybrid Life) 5-ovisena hatchback-korimallin versiona maksaa nyt 31 590 euroa. Vastaavan Touring Sports -farmarimallin lähtöhinta on 1 200 euroa korkeampi. Kolmas korimalli on 4-ovinen sedan.

Life-varustetaso ei edes ole oikea mittari. Aloitustason autoista puuttuvat esimerkiksi Suomen oloissa tarpeelliset etusumuvalot, ajovalopesurit, lämmitettävä ohjauspyörä ja tuulilasinpyyhkimien lämmitys. Ne saa vasta Active-tason farmarissa, josta pyydetään 800 euroa lisää.

Laakea tavaratila vetää perusmuodossa lähes 600 litraa ja laajenee tarvittaessa takaselkänojat kaatamalla täysin tasaiseksi kuljetusalustaksi. Lisätilaa löytyy lattian kannen alta. Jeroen Peeters

Suosikkimoottori parani

Suomessa neljä viidestä asiakkaasta ostaa farmarimallisen Corollan. 1,8-litraisen hybridivoimalinjan puolestaan valitsee autoonsa enemmän kuin yhdeksän asiakasta kymmenestä.

Corollan uudet hybridimoottorit edustavat jo tämän teknologian viidettä sukupolvea. Paketti on hiottu kevyemmäksi ja kooltaan kompaktimmaksi. Ajaminen on entistä responsiivisempaa eli voimalinja reagoi herkemmin ja luonnollisemmin kaasupolkimen painalluksiin.

Tekniikka Toyota Corolla 2.0 Hybrid GR Sport Tilavuus/sylinterit: 1987 cm3/4 Kokonaisteho: 144 kW (196 hv)/206 Nm Huippunopeus: 180 km/h Kiihtyvyys: 0–100 km 7,4 s. Yhd. kulutus: 4,5 l/100 km CO2-päästöt: 105 g/km Pituus/leveys/korkeus: 465/179/146 cm Akseliväli/omamassa 270 cm/alk. 1515 kg Tavaratila: 581 l. Vetokyky jarruin/jarruitta: 750/450 kg Vapaa autoetu/käyttöetu: 840/645 e/kk Hinta 42 538 euroa Plussaa Hybriditekniikka, yhdistettävyysominaisuudet, etuistuimet, keskinäyttö, tavaratila Miinusta Takaistuimen muotoilu, takajalkatilat, malliston hintapomppu Arvio: 4 tähteä

Kiloja on karsittu sieltä täältä: CVT-vaihteisto on keventynyt 15 prosenttia ja litiumioniakku lähes saman verran. Samalla akun teho on kasvanut 14 prosenttia. Akku painaa noin 50 kiloa ja sijoitettu kokonaan takaistuimen alle, joten tavaratila ei tästä pienene.

Teknologiset parannukset tuntuvat erityisesti suosituimmassa 1,8-litraiseen moottoriin perustuvassa hybridivoimalinjassa. Siitä on puristettu ulos 103 kilowatin eli 140 hevosvoiman yhteisteho eli parikymmentä heppaa aikaisempaa enemmän. Yhdistelmä riittää arkiajoon ja kevyemmälle kuormalle oikein hyvin.

1,8-litrainen hybridimoottori on aikaisempaa suorituskykyisempi. Suomessa juuri tämä voimanlähde on malliston suosituin. Farmariin kannattaa harkita myös kaksilitraista. Kari Pitkänen

Enemmistö sähköllä

Kun ”pikkumoottorin” rinnalle laittaa kaksilitraisen voimapaketin, suorituskykyerot huomaa yhä.

Isompi moottori lisää auton hintaa, mutta varsinkin farmarimalleihin se on takuuvarma valinta, mikäli autolla ajetaan paljon ja raskaalla kuormalla. Päästöjen suhteen 2-litrainen Corolla on ainakin nimellisesti jopa aavistuksen tehokkaampi kuin pikkuveljensä.

Ajotietokoneen mukaan kummallakin voimalinjalla jopa 60 prosenttia koeajoreiteistä sujui kokonaan sähköllä ajaen tai ainakin sitä osittain hyödyntäen. Käytännössä se tarkoittaa mieluummin nelosella kuin vitosella alkavaa keskikulutuslukemaa, toki maastosta ja ajotavasta riippuen.

Hybridin akku ei tyhjene täysin koskaan. Jarrutus- ja hidastusenergiaa otetaan talteen aina, kun se on mahdollista. Koeajoreittien (ala)mäkisessä maastossa akkuun olisi toivonut enemmänkin latauskapasiteettia. Nyt paljon ilmaiseksi tarjolla ollutta energiaa jäi hyödyntämättä.

Kaasua painaessa Corollan moottorit muuten tuntuvat käyvän aluksi turhankin kovilla kierroksilla. Tämä ei ole vika, vaan Toyotan hybridijärjestelmän perusominaisuus.

Hyötyjä etähallinnalla

Ulkoisesti Corolla on lähes ennallaan. Muutoksia on tehty lähinnä etu- ja takavalojen muotoilussa sekä matkustamon väreissä ja materiaaleissa. Ulkovärivaihtoehtojakin on lisätty.

Sport Comfort -etuistuimissa on musta nahkaverhoilu ja koristeina punaiset tikkaukset. Yhdistelmä on osa GR Sport -varustelua. Kari Pitkänen

Takana on niukat, mutta toimivat tilat, ellei istujilla ole liikaa pituutta. Takapenkin istuinosaa nostaa osaltaan sen alle sijoitettu hybridijärjestelmän akku. Kari Pitkänen

Pidempiä askeleita on otettu turva- ja viestintäteknologioissa sekä digitaalisissa yhteyksissä. Muissa kuin lähtötason autoissa on 12,3-tuumainen, personoitava digitaalimittaristo sekä keskikonsolin kosketusnäyttö, jonka halkaisija on 10,5 tuumaa eli noin 27 senttiä.

Toyotan multimediajärjestelmä tukee älypuhelimen langatonta integrointia tietoviihdejärjestelmään. Valmistajan omalla puhelinsovelluksella voi hallita etänä esimerkiksi ovien lukitusta, lämmitystä ja ilmastointia. Mukana on myös etsi autoni -toiminto, joka auttaa oman menopelin paikantamista vaikkapa täydessä parkkihallissa.

Suomen myydyimmäksi Corolla-versioksi ennakoidaan Launch Edition -varustetason farmarimallia, jonka halvimmillaan saa noin 35300 eurolla. Maahantuojan menekkitavoite tälle vuodelle on 4200 Corollaa. Luku ei sisällä suositun Corolla Cross -katumaasturiversion odotettua vuosimyyntiä.

Vuoden 1966 Toyota Corolla aloitti autoteollisuudessa uuden ajan. Sen jälkeen Corolla-malleja on valmistettu noin 50 miljoonaa jo 12 sukupolvessa. Kari Pitkänen