Siitepölyallergian ja katupölyn aiheuttamat oireet voivat tehdä olon tukalaksi keväällä – Lue asiantuntijan vinkit oireiden helpottamiseksi

Nenän tukkoisuus, allerginen nuha, väsymys ja kurkun kutina ovat oireita, joita siitepölyt aiheuttavat helsinkiläiselle Minna Kymäläiselle. Hän on allerginen muun muassa koivun, lepän ja pujon siitepölylle.

Koska kasvit kukkivat eri aikoina, Kymäläisen oireet kestävät läpi siitepölykauden.

– Siitepölykausi yllättää joka vuosi. Ongelma on siinä, etten ehdi aloittaa lääkitystä riittävän ajoissa ja sen takia tasapainon löytyminen kestää. Kun saan lääkityksen kuntoon, oireet pysyvät yleensä hyvin kurissa, Kymäläinen sanoo.

Siitepölykauden aikana, erityisesti koivun kukinnan aikaan, Kymäläinen saa allergiaoireita myös omenasta, tomaatista ja mansikasta. Ristiallergiat oireilevat kutinana ja olon huononemisena.

"Tiedetään, että hoitamaton tai huonosti hoidettu allerginen nuha lisää riskiä sairastua astmaan." Katariina Ijäs Asiantuntija, Allergia-, iho- ja astmaliitto

– Jos allergiaoireet ovat muuten pahat, en syö mansikkaa tai omenaa suuria määriä, koska ne saattavat reagoida ristiin. Yleensä en syö omenaa kesän ja syksyn aikana juurikaan.

Vaikka allergiat pakottavat Kymäläisen miettimään käyttäytymistään ja huomioimaan erilaisia asioita arjessa, hän kokee itsensä terveeksi. Allergiat ovat vain yksi ominaisuus muiden joukossa.

Suodattimet vähentävät siitepölyä sisällä

Erilaisten allergioiden lisäksi Kymäläisellä on astma. Vaikka hoito on hyvässä tasapainossa, katu- ja siitepölyt vaikuttavat oireisiin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Jos on paljon siitepölyä ja allergia pahenee, niin silloin saattaa astmakin pahentua. Jos katupölyä on hirveästi, tulee selkeästi hengenahdistusta.

Siitepölykauden aikana allergisen on usein helpompaa olla sisätiloissa, koska siellä on vähemmän siitepölyhiukkasia kuin ulkona. Omalla toiminnalla voi pyrkiä minimoimaan sisälle pääsevien pölyhiukkasten määrän.

Minna Kymäläinen kertoo, että omalla toiminnallaan voi minimoida sisätiloihin päätyvien pölyhiukkasten määrän. Toistaiseksi eteläisessäkin Suomessa on vielä helppo hengittää, sillä kevään merkeistä ei näy kuin ensimmäisiä. Mauri Ratilainen

Allergia-, iho- ja astmaliiton asiantuntija Katariina Ijäksen mukaan on oleellista miettiä, mistä raitis ilma tulee asuntoon. Jos käytössä on koneellinen ilmanvaihto, on varmistettava, että se toimii asianmukaisesti.

– Viimeistään siitepölykauden jälkeen kannattaisi vaihtaa suodattimet, että saisi ainakin sisätilat pysymään vähemmän siitepölyisenä. Jos taas tykkää tuulettaa ikkunan kautta asuntoa, voi miettiä, että kannattaisiko ikkunaan asentaa suodatinkangasta, mikä suodattaisi osan siite- ja katupölystä pois, Ijäs sanoo.

Jos asunto sijaitsee runsaasti liikennöidyn tien varressa, Ijäs suosittelee välttämään ikkunan avaamista pahimpaan katupölyaikaan etenkin alimmissa kerroksissa.

Siitepöly huuhdotaan pois nenän limakalvoilta

Koska siitepöly tarttuu esimerkiksi hiuksiin ja vaatteisiin, tehokas keino helpottaa omaa oloa on vaatteiden vaihtaminen ja hiusten pesu ennen nukkumaanmenoa. Myös tyynyliinaa voi vaihtaa tavallista useammin.

Nenäkannu on hyvä apu oireiden helpottamiseen.

Fakta Siite- ja katupöly hämää elimistoä Allergiaoireet käynnistyvät, kun siitepölyä päätyy ihmisen limakalvoille ja elimistön immuunijärjestelmä tulkitsee sen virheellisesti vaaralliseksi. Jokaisen ihmisen siitepölyn sietokynnys on yksilöllinen. Oireet alkavat, kun sietokynnys ylittyy, ja päättyvät, kun siitepölyn määrä vähenee riittävästi. Jos siitepölyä on runsaasta, myös henkilöt, joilla ei ole varsinaista allergiaa voivat oireilla. Katupöly on kaikille haitallista, mutta eniten se vaikuttaa keuhkosairauksia kuten astmaa tai keuhkoahtaumaa sairastavien sekä sydän- ja verisuonipotilaiden oireisiin. Lapset ovat aikuisia alttiimpia katupölyn haitoille. Nenäkannun avulla siitepölyhiukkaset voidaan huuhtoa nenän limakalvoilta ulkoilun jälkeen. Tämä helpottaa nenän ärsytysoireita. Minna Tielinen Nenäkannusta voi saada apua oireisiin. Kannuun laitetaan hienokiteistä merisuolaa. Minna Tielinen Ulkona katu- ja siitepölyltä voi suojautua käyttämällä FFP2-henkityssuojainta. Lisäksi kannattaa ulkoilla sateen jälkeen ja suosia reittejä, joilla ei ole juurikaan liikennettä. Allergisen kannattaa välttää alueita, joissa allergeenia on paljon. Esimerkiksi koivulle allergisen henkilön ei kannata mennä lenkille koivumetsään koivun kukinnan aikana. Siitepölyallergia voi aiheuttaa myös ristiallergioita. Silloin henkilö voi saada allergiaoireita esimerkiksi juureksista, hedelmistä tai pähkinöistä, vaikka hän ei olisi niille varsinaisesti allerginen. Suomen siitepölytilannetta voi seurata Turun yliopiston ylläpitämässä norkko.fi-palvelussa. Lähde: Katariina Ijäs

– Ärsytysoireet tulevat limakalvojen kautta, ja tyypillinen oire on allerginen nuha. Nenäkannua käyttämällä voidaan vähentää siitepölyhiukkasten määrää limakalvoilla ulkoilun jälkeen, Ijäs sanoo.

Säännöllinen ja huolellinen pintojen puhdistaminen ja imurointi ovat tehokkaita tapoja poistaa sisälle päätynyttä siite- ja katupölyä. Pölynimurissa kannattaa olla HEPA-suodatin, joka suodattaa tehokkaasti hiukkasia imurin poistoilmasta.

Lisäksi ilmapuhdistin voi auttaa poistamaan pienhiukkasia sisäilmasta. Allergiatunnuksen saaneet laitteet on testattu puolueettomasti ulkopuolisten asiantuntijoiden ja tutkijoiden toimesta.

Ijäs muistuttaa, että siite- ja katupölyä kulkeutuu sisätiloihin myös lemmikkien mukana. On syytä miettiä, tarvitseeko esimerkiksi koiran päästä sänkyyn tai ollenkaan makuuhuoneeseen pölyisimpänä aikana.

Oireilevan kannattaa ulkoilla sateen jälkeen

Siitepölyallergiaa voidaan hoitaa lääkkeillä, mutta katupölyoireiluun ainoa apu on altistuksen välttäminen. Oireita voi olla hankala erottaa toisistaan, ja ne voivat myös pahentaa toinen toistaan.

– Katupöly ärsyttää limakalvoja ja hengitysteitä. Sitten kun valmiiksi ärtyneille limakalvoille tulee vielä siitepölyä, oireet voi olla hankalammat, Ijäs sanoo.

Ijäksen mukaan on tärkeää miettiä, miten ulkoilun ajoittaa pölyisimpänä aikana. Oireilevien henkilöiden kannattaa välttää kaikkein aurinkoisimpia ja tuulisimpia kelejä.

– Usein siitepölymäärät ovat matalimmillaan aamulla ennen kuin aurinko nousee ja illalla. Silloin kun ei tuule hirveästi, siitepölyä ei leijaile ilmassa niin paljon.

Katupöly voi aiheuttaa hengenahdistusta. Minna Kymäläinen uhmaa bussiliikenteen vaikutuksia pääkaupunkiseudulla. Mauri Ratilainen

Sateen mukana siite- ja katupölyt laskeutuvat tehokkaasti maahan. Oireilevien kannattaa ulkoilla heti sateen jälkeen, koska hiukkasia on silloin ilmassa vähemmän.

Ulkona liikkuessa FFP2-hengityssuojain suodattaa tehokkaasti katu- ja siitepölyhiukkaset ja estää niiden pääsyn hengitysteihin.

Huonosti hoidettu allergia voi altistaa astmalle

Moni hoitaa allergiaoireita apteekista ostettavilla itsehoitolääkkeillä. Kaikilla ne eivät helpota oireita, ja osa sinnittelee allergisen nuhan kanssa siitepölykaudesta toiseen. Ijäksen mukaan tämä ei kuitenkaan kannata.

– Tiedetään, että hoitamaton tai huonosti hoidettu allerginen nuha lisää riskiä sairastua astmaan.

Lääkäriin kannattaa hakeutua, jos oireet eivät helpota itsehoitolääkkeillä tai ne ovat muuten hankalia.

– Usein löydetään toimiva hoito, eikä elämänlaatu turhaan kärsi. Siedätyshoito voi olla myös hyvä keino, jos hankalia oireita ei saada kuriin, Ijäs sanoo.

Suomalaisista noin joka viidennellä on siitepölyallergia. Koivuallergia on siitepölyallergioista yleisin, ja se aiheuttaa usein hankalimmat oireet. Tänä keväänä koivun kukinnan odotetaan olevan runsasta.