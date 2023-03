Tommi Mäen mielipidekirjoitus: Uudenlainen seuratukimalli kehittäisi junioritoimintaa

Eduskuntavaalit

Helposti saavutettavat ja monipuoliset kulttuuri- ja liikuntapalvelut maksavat itsensä takaisin. Ne ovat parasta ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa ja kohottavat ihmisten elämänlaatua. Meidän tulee entisestään kehittää palveluita huomioiden erityisesti pohjalaisalueille vuosien aikana kehittynyt kulttuurin ja liikunnan kansainvälisestikin arvostettu erikoisosaaminen.

Suomessa on tuhansia upeita seuroja, joiden arvokas vapaaehtoistyö kannattelee tällä hetkellä merkittävältä osin suomalaisten, erityisesti lasten ja nuoren liikkumista ja harrastamista. On hälyttävää, että moni seura kamppailee rahoituksen puutteesta samalla, kun päivittäinen liikkumisemme vähenee. Samaan aikaan myös seurojen vapaaehtoisten käsiparien määrä on vähentynyt.

Yhdistysten ja seurojen rooli palveluntuotantoverkostossa on merkittävä, ja useat kunnat nostavat seurojen ja yhdistysten roolin myös tärkeäksi kuntastrategiassaan. Teot tilanteen parantamiseksi jäävät kuitenkin päättäjiltä harmillisen heikoiksi. Seurojen tärkeä rooli tulisi huomioida nykyistä paremmin seuraavan hallituksen budjetoinnissa.

Näkisin, että seurojen rinnalle niin kuntien kuin hyvinvointialueiden palvelutuotantoon tulee tuoda entistä vahvemmin myös liikunta-alalla toimivat yritykset. Tällä paikkaamme myös vapaaehtoisten tekijöiden vähenevää määrää. Tämä on arvokysymys ja budjetointikysymys.

Yhtenä konkreettisena tekona voisimme edistää uudenlaista seuratukimallia, jossa seurojen puoliammattilaisia voitaisiin palkata koordinoimaan seurojen juniorityötä. Tässä mallissa esimerkiksi edustusjoukkueiden puoliammattilaisia voitaisiin palkata 3 vuoden projektilla koordinoimaan ja rakentamaan junioritoimintaa sekä harrastuspolkua ammattimaisesti.

Tähän kohdennettaisiin valtiontuki 75–100 % osuudella kolmen vuoden projektina, ja kaikki Suomen seurat voisivat hakea tätä. Rahoitus rakennetaan nykyisten veikkausvoittovarojen uudelleenjärjestelyllä, ja malli sopisi myös EU:n NextGeneration -elvytysohjelmaan. Tämä olisi konkreettinen kehitysajatus vapaaehtoisten vähenevistä määristä kärsiville maakuntiemme liikuntaseuroille.

Lukuisissa seuroissamme tapahtuva hiljainen ja arvokas vapaaehtoistyö niin vanhempien kuin seuratyöntekijöiden osalta ansaitsee tunnustuksensa ja tukensa. Tämä tulee meidän päättäjien ymmärtää, sillä meillä ei ole varaa menettää näitä tärkeitä vapaaehtoistyötä tekeviä yhdistysaktiiveja.

Tommi Mäki

kansanedustajaehdokas (kok.)

yrittäjä, toimitusjohtaja

promoottori, Kokkolan Viinijuhlat

Vaasan kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja