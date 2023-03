Hans Snellmanin mielipidekirjoitus: Vanhan Vaasan läänin käsittävä sote-alue ei hukkaisi resursseja

Uudet hyvinvointialueet kamppailevat talouden kanssa, kun resursointi ei vastaa niille asetettuja odotuksia ja vaatimuksia. Tähän nyt valittavan eduskunnan on puututtava ja ryhdyttävä korjaamaan asiaa.

Hoito ja hoiva on järjestettävä lähelle, oikea-aikaisesti, asuinpaikasta ja äidinkielestä riippumatta. Seitsemän päivän hoitotakuu perusterveydenhuoltoon ja kuuden kuukauden hoitotakuu erikoissairaanhoitoon on saatava toimimaan käytännössä.

Kieli – ymmärtäminen ja ymmärretyksi tuleminen – on toimivan ja vaikuttavan hoitoprosessin perusedellytys. Sen vuoksi meidän on luotava toimivat hoitopolut, joilla kielelliset tarpeet huomioidaan. Tämä on erityisen tärkeää vanhustemme osalta, joille täytyy turvata hoito omalla kielellä, joka ehkä on ainoa kieli, jonka he osaavat elämän loppuvaiheessa.

Meidän on myös nopeasti ratkaistava alan henkilöstöpula. Tähän tarvitaan kansallinen toimenpideohjelma. Samaan aikaan paikallisella ja alueellisella tasolla on kehitettävää johtajuutta, työnjakoa ja luotava joustavia työskentelyolosuhteita.

Ennaltaehkäisevien toimenpiteiden edistäminen on äärettömän tärkeää, kun haluamme hillitä hoidon kustannusten kasvua. Niihin panostaminen nyt tuo säästöjä tulevaisuudessa.

Hyvinvointialueiden yhteistoimintasopimuksista huolimatta on todettava, että valinnanvapaus ei toimi, talous ontuu ja kustannukset nousevat. Haluammepa sitä tai ei, niin hallintouudistuksia on tulossa uuden hallituksen ja eduskunnan pöydille, kun pitemmälle aikajaksolle on tehtävä päätöksiä valtion velkataakasta ja taloudesta.

Keskustelu maakuntien ja hyvinvointialueiden vähentämisestä tulee todennäköisesti ajankohtaiseksi. Viimeistään silloin kolmen hyvinvointialueemme, Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan – vanhaa Vaasan lääniä vastaavan alueen – yhteen liittyminen tulee fokukseen.

Se, että vanhan Vaasan läänin hallintoalue ylipäätänsä hajotettiin epätarkoituksenmukaisiksi maakunniksi ja nykyisistä hyvinvointialueista koostuvaksi tilkkutäkiksi, oli mielestäni suuri virhearviointi.

Yhteen liitämisellä byrokratiaa ja kalliita päällekkäisiä hallintoja ja johtoportaita vähennettäisiin ja saataisiin lisää resursseja operatiiviseen toimintaan. Rajojen purkaminen antaisi todelliset mahdollisuudet kehuttujen valintavapauksien toteuttamiselle, paremmalle palvelulle ja mittaville taloudellisille säästöille.

Hans Snellman

kansanedustajaehdokas (r.)

Kokkola