Tiina Isotaluksen ja Laura Korhosen mielipidekirjoitus: Työllisyyden hoito luo kestävää kasvua

Eduskuntavaalit

Keski-Pohjanmaalle investoidaan nyt huimaa vauhtia. Merkittävä osa investoinneista kohdistuu vihreään siirtymään, kuten Kokkolaan suunniteltu Suomen suurin vihreän vedyn hanke.

Tulevaisuudessa työvoimapula vaivaa aluettamme sekä Suomea. Kun yritysten ja työntekijöiden kohtaanto-ongelmaan etsitään ajoissa ratkaisuja, tämä haaste voi osoittautua mahdollisuudeksi.

Kuntien on mahdollista TE24-uudistuksen kautta vaikuttaa siihen, kuinka kohtaanto-ongelma ratkaistaan. Työllisyydenhoidon järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kunnille. Kunta tuntee kuntalaisensa ja paikallisen elinkeinoelämän, joten nyt kaikki saavat parempia palveluita. Työllistyminen tehostuu, kun työllisyys-, koulutus- ja elinkeinopalvelut järjestetään keskitetymmin.

Uudistus perustuu kannustavaan rahoitusmalliin. Kunnilla on jatkossa suurempi vastuu työllisyydenhoidosta. Työttömyysjaksojen lyhentämisessä onnistuvat kunnat hyötyvät taloudellisesti.

Työllisyydenhoidosta ja elinvoiman kehityksestä tulee puhua rinnakkain. Kansainvälinen työvoima tulee nähdä mahdollisuutena. Ihmisten on tunnettava itsensä tervetulleeksi ja työn lisäksi myös muut elämän osa-alueet on huomioitava kotiutumisen varmistamiseksi. Kotiutuminen on kaksisuuntainen prosessi ja meidän kaikkien yhteinen vastuu.

Työ luo merkityksellisyyttä ja yhteiskunnallista osallisuutta. Työn tuottavuuden kasvu inhimillisesti paras tapa tasapainottaa julkista taloutta. Se on kestävämpää kuin sosiaaliturvan leikkaaminen. Syrjäytymisellä on inhimillisiä vaikutuksia, minkä lisäksi yksi menetetty työura maksaa yhteiskunnalle 2 miljoonaa euroa. SDP:n tuleva tavoite 80 %:n työllisyydestä on tässäkin valossa oikea.

Osaava työvoima on Suomen parasta pääomaa. Kotiutumisen tulee olla laadukasta. Silloin kun ihmiset kotiutuvat ja kokevat olevansa tervetulleita, he haluavat jäädä kasvattamaan ja kehittämään Keski-Pohjanmaata. Tarvitaan rohkeutta investoida toimiviin palveluihin. Työllisyydenhoitoon investoiminen tuottaa moninkertaisesti takaisin.

Tiina Isotalus

kansanedustajaehdokas (sd.)

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Kokkola

Laura Korhonen

työllisyyskoordinaattori

Työllisyyden kuntakokeilu

Kannus