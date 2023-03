Paula Erkkilän ja Janne Ylisen mielipidekirjoitus: Uusi valtakirja vai lopputili? – Kansanedustaja on myös alueensa edustaja ja kansainvälinen toimija

Kulunut vaalikausi on kriiseineen velkaannuttanut Suomea valtavasti ja perintönä jää rakenteellisesti pahasti alijäämäinen julkinen talous. Kriisienhoidon ohella on toteutettu kaikki vaalikauden alussa suunnitellut menot – ja vähän enemmänkin.

Seuraava eduskunta joutuu aloittamaan työnsä valtion talouden tasapainottamisessa pahasti takamatkalta. Pelkästään inflaatio ja nykyisten lainojen korkomenojen nousu tarkoittavat, että joudumme ottamaan velkaa vähintään 10 miljardia euroa vuosittain. Suomi, nyt jos koskaan sinulla on edessäsi vuosisadan valinta: näivety tai uudistu.

Uudistumisen reseptiikaa kirjoitetaan parhaillaan Vaasan vaalipiirin elinkeinoelämässä. Tämän vuosikymmenen loppuun mennessä pelkästään yksityisiä investointeja on tulossa seudulle yli 12 miljardin euron edestä. Uusia suoria työpaikkoja investointien myötä syntyy tuhansia.

Yhteinen iso tehtävämme on turvata investointien onnistuminen varmistamalla työvoiman saanti. Yhä useammin se on kotoisin maamme rajojen ulkopuolelta. Suomen saavutettavuus, hyväkuntoinen ja toimiva liikenteen infrastruktuuri sekä sujuvat logistiikkaketjut ovat Suomen kilpailukyvyn perusedellytys.

Seuraavan vaalikauden aikana tulee myös rakentaa ja turvata kasvun edellytyksiä. Kansainvälisessä kilpailukyvyssä on ennen kaikkea kyse siitä, että luodaan Suomeen kannustava, mahdollistava ja ennakoitava toimintaympäristö. Sellainen, joka houkuttelee yrityksiä investoimaan, kasvamaan ja työllistämään sekä yksittäisiä ihmisiä yrittämään, innovoimaan ja tekemään töitä.

Näiden asioiden ja edellytysten parissa valittavat kansanedustajat tulevat työtään tekemään. Eduskunnan kaikki päätökset valmistellaan valiokunnissa, ja valiokunta on kansanedustajan tärkein vaikutuskanava.

Päättyvällä vaalikaudella vaalipiiristämme ei ole ollut edustajaa liikenne- ja viestintävaliokunnassa eikä valtiovarainvaliokunnan liikennejaostossa. Tämä on varmasti osasyy siihen, miksi olemme joutuneet pettymään meille erittäin tärkeissä liikennehankkeissa. Seutu ei ole riittävästi kuulunut eikä puoliamme ole pidetty. Tähän on saatava tulevalla vaalikaudella muutos ja vientirannikon ääni tulee saada voimakkaasti kuuluviin. Toki muutkin valiokunnat ja jaostot ovat tärkeitä.

Kansanedustaja on paitsi lainsäätäjä ja yhteiskunnallinen vaikuttaja, myös alueensa edustaja ja kansainvälinen toimija. Oman vaalipiirinsä valtakirjalla hänen tulee olla hyvin perillä oman alueensa asioista.

Vaasan vaalipiirissä on 161 ehdokasta, ja mukana kisassa ovat kaikki nyt istuvat kansanedustajamme. Istuvat kansanedustajat ovat vaaleissa etulyöntiasemassa, mutta haastajat painavat kovaa päälle. Eri puolueiden kannatusgallupit ennakoivat paikkamäärissä pientä uudelleenjärjestelyä, mikä tuo oman jännityksensä. Kutkuttavaa on myös nähdä, miten edellisten vaalien ison ääniharavan Jutta Urpilaisen äänet jakautuvat.

Istuvista kansanedustajista puolet on ensimmäisen kauden edustajia. Kuinka moni heistä joutuu laittamaan pillit pussiin ja kuinka moni onnistui vaalien välisellä tekemisellään hankkimaan luottamuksen ja näytöt? Se ratkaisu on meidän äänestäjien käsissä. Nyt on aika arvioida uutta kautta hakevien työn tuloksellisuutta, aktiivisuutta alueella ja asioiden edistämistä.

Valtakunnan politiikka on vaativaa työtä ja toivotamme mitä parhainta menestystä kaikille tähän työhön ehdolle asettuneille. Käytetään kaikki äänioikeuttamme, vain äänestämällä voi vaikuttaa.

Paula Erkkilä

Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtaja

Janne Ylinen

Pohjanmaan kauppakamarin hallituksen puheenjohtaja