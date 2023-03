”Pohjois-Pohjanmaa ei voi olla energiareservaatti”, jyrähtää vasemmistoliiton eduskuntavaaliehdokas Jouni Jussinniemi Pyhäjärveltä

Mikä sai sinut lähtemään ehdokkaaksi eduskuntavaaleihin? Miten valitsit juuri tämän puolueen?

Aikanaan valitsin vasemmistoliiton työelämäkysymysten perusteella, Lisäksi oikeudenmukaisuus-, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymykset olivat tärkeitä puolueen valinnassa aikanaan.

Lähdin politiikkaan mukaan, koska halusin vaikuttaa palkansaajaa koskeviin asioihin. Lisäksi tärkeää oli yritysten ja työpaikkojen säilyminen pohjoisessa Suomessa. En halunnut puristaa nyrkkiä taskussa, sillä minusta vain tekemälllä politiikkaa voi vaikuttaa politiikkaan. Ladun varresta huutelijoita kyllä riittää, mutta osaavia politiikan tekijöitä tarvitaan myös jotta asiat etenevät.

Mitä oman alueesi asioita edistäisit tulevalla vaalikaudella eduskunnassa?

Laadukas koulutus-, elinkeino-, teollisuus- ja maaseudun edunvalvontapolitiikka tarvitsee vahvan puolestapuhujan ja vaikuttajan. Reilu siirtymä tarvitsee valtavasti energiaa, sitä tullaan tuottamaan paljon Pohjois-Suomessa. Sen ympärille on rakennettava teollisuusklusteri, jotta hyödyt, työt sekä arvonlisä jäävät alueelle. Pohjois-Pohjanmaa ei voi olla energiareservaatti, josta banaanit poimitaan muiden syötäväksi. Lisäksi harvaan asuttu maaseutu on pidettävä asuttuna.

Miten korjataan valtion taloutta? Karsitaanko palveluista vai korotetaanko veroja?

Kuka? Jouni Jussinniemi Ikä: 41 Asuinpaikkakunta: Pyhäjärvi Puolue: vasemmistoliitto Työ tai ammatti: pääluottamusmies, työsuojeluvaltuutettu Perhesuhteet: Naimisissa, kolme alaikäistä ja kaksi aikuista lasta (näistä kaksi yhteistä lasta ja kolme puolison lasta) Jouni Jussinniemi on ehdokkaana Oulun vaalipiirissä.

Ensiksi tukkisin pääomatulojen verovapaita osia. Esimerkiksi ay-liikkeen verovapautta on aina parjattu – olen valmis siihen, että ay-liikkeen ja muiden yleishyödyllisten yhdistysten ja säätiöiden pääomatuotoille säädetään lähdevero. Lisäksi julkisesti noteerattujen osakeyhtiöiden osakkeista on kaikkien maksettava osinkotuotoista ja myynnistä sama vero. Siellä ei voi olla vapaamatkustusaukkoja, sillä kaikkia osakkeenomistajia on kohdeltava samalla tavalla.

Tuloveroa en olisi korottamassa. Myöskään sopeuttamistoimia en sulje pois. Jos jostain sopeuttaisin, tehottomia yritystukia tai ympäristölle haitallisia yritystukia voisi tutkia yhtenä saneerauskohteena.

Minkä väestöryhmien etuja ensisijaisesti ajaisit?

Palkansaajien, mikro- ja pienyrittäjien. Meillä on oltava yrityksiä, jotka antavat työtä tehtäväksi. Sen työn pitää kannattaa tekijälleen. Painopiste täällä Pohjois-Pohjanmaan harvaan asutulla seudulla. Maatalouden oikeudenmukainen tulonjako on myös tärkeä asia minulle.

Miten ratkaistaan työvoimapula?

Osaavasta työvoimasta on pulaa. Ei riitä pelkästään, että on käsiä – pitää olla osaamista. Hyvät työehdot ovat tärkeitä, jotta työ oikeasti kannattaa tekijälleen. Liikkumistuet harvaan asutulla seudulla voivat olla apu. On myös katsottava, onko Euroopassa tai Euroopan ulkopuolella halukkaita tekijöitä tulossa Suomeen. Työperäinen maahanmuutto ei saa heikentää Suomessa jo olevan työvoiman asemaa. Työperäisellä maahanmuutolla ei saa luoda halpatyömarkkinaa, vaan työperäisille maahanmuuttajille on maksettava samaa palkkaa kuin kaikille muillekin työehtosopimuksien mukaan.

Miten rentoudut vapaa-ajalla?

Lukemalla, liikkumalla, kalastamalla. Lukeminen on tärkeä asia maaliman ymmärtämiselle ja asioiden jäsentämiselle, ja se antaa aivoille positiivista tekemistä. Yksi rentoutumisen asia on poliitikolla myös se, että on oltava aikaa, jolloin et ole välittömästi tavoitettavissa. Muuten voi polttaa itsensä ihan loppuun.

Ehdolla-juttusarjassa haastatellaan Keskipohjanmaan levikkialueelta sellaisia eduskuntavaaliehdokkaita, jotka pyrkivät ensimmäiselle kansanedustajakaudelleen.