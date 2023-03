"Musiikin tuottaminen on naiselle liian vaikeaa", sanottiin kokkolalaiselle Heidi Maria Paalaselle – Musiikkialan epätasa-arvo ei yllättänyt keskipohjalaisia naismuusikoita

Viime viikolla julkistettiin 11 musiikkialan järjestön teettämä kysely, jossa haluttiin selvittää, miksi naiset ovat Suomessa musiikin tekijöiden joukossa aliedustettuna. Musiikin opiskelijoissa naisia on enemmän kuin miehiä, mutta esimerkiksi Teoston jäsenistä vain viidesosa on naisia.

Tutkimuksen mukaan 70 prosenttia naisista kokee musiikkialan epätasa-arvoiseksi. Miehistä näin kokee vain 32 prosenttia. Naisten kokemus alasta on siis hyvin erilainen kuin miesten. Osa miehistä ei myöskään näe alalla mitään tasa-arvo-ongelmia.

Kokkolalaiselle musiikintekijä Heidi Maria Paalaselle tutkimuksen tulokset eivät tulleet yllätyksenä. Numeroiden konkreettinen näkeminen oli kuitenkin eräänlainen järkytys.

– Ehkä siitä tuli sellainen kokemus, että ei ole yksin, että muutkin kokevat samaa.

Paalasen musiikkiura alkoi parikymmentä vuotta sitten Shimmer-bändistä. Se esiintyi muun muassa Syksyn Sävel -kilpailun finaalissa ja sillä oli levytyssopimus Poko Rekordsin kanssa. Tytöttely oli arkipäivää.

Jo tuolloin Paalasta olisi kiinnostanut musiikin tuottaminen, mutta kannustusta ei tullut.

– Ammattituottajat sanoivat, että ei sinun sitä kannata opetella, se on sinulle liian vaikeaa. Minä uskoin sen, enkä sitten lähtenyt siihen suuntaan.

Myös kyselyssä kävi ilmi, että teknologiaa suositellaan yleensä helpommin pojille kuin tytöille.

Paalasesta tuli ammatiltaan musiikintekijä, ja musiikin tuottamista hän alkoi myöhemmin opiskella itse.

– Olin niin intohimoisen kiinnostunut siitä. Sellaisessa tilassa ei välitä muiden mielipiteistä, hän kertoo.

Nykyisin Paalanen tekee itse demotuotantoja, ja hänen itse äänittämiään taustalauluja on päätynyt julkaistulle äänitteellekin.

Heidi Maria Paalasen mielestä kuka tanhansa voi oppia musiikin tuottamista, mutta työtä se vaatii. Clas-Olav Slotte

Paalasen mielestä musiikkialan ongelmat ovat rakenteissa. Kun levy-yhtiöiden johtajat ja radiokanavien musiikkipäälliköt ovat miehiä, se tarkoittaa, että miehet päättävät, mikä on hyvää musiikkia ja sitä sitten julkaistaan. Usein julkaisematta jää kappale, johon johtavassa asemassa oleva mies ei pysty samaistumaan.

Paalanen tekee usein työtä musiikintekijätiimissä, ja tyypillisesti niihin laitetaan kaksi miestä ja yksi nainen. Tällaisessakin tapauksessa "liian feminiininen" kappale ei usein saa kannatusta.

Näin ollen esimerkiksi radiosoitossa dominoi musiikki, josta tytöt ja naiset eivät välttämättä löydä itseään.

– Puolet ihmisyydestä jää kokematta, tiivistää Paalanen.

Hänen mielestään levy-yhtiöihin ja musiikkipäälliköihin pitää saada enemmän sukupuolen kirjoa. Varsinaisia sukupuolikiintiöitä hän ei niinkään kannata, mutta tasa-arvoa on järjestelmällisesti pidettävä esillä.

– Tasa-arvo on tosi iso ongelma musiikkibisneksen rakenteessa. Se korjaantuu sillä, että asia tehdään näkyväksi ja se tunnistetaan, Paalanen pohtii.

Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin intendenttinä Marjukka Puutio miettii tasa-arvoasioita viikoittain. Clas-Olav Slotte

Kyselyssä genreistä parhaat pisteet tasa-arvosta sai taidemusiikki. Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin intendentti Marjukka Puutio sanoo, että taidemusiikissa tasa-arvoon onkin kiinnitetty huomiota jo kauan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikki olisi tehty.

– Orkesterimaailmassa rekrytointikäytännöissa on seikkoja, jotka tukevat tasa-arvoa. Esimerkiksi koesoiton ensimmäinen kierros tehdään sermin takaa, jolloin ikä tai sukupuoli eivät pääse vaikuttamaan.

Fakta Kyselyn lukuja 70 % naisista ja 32 % miehistä kokee musiikkialan epätasa-arvoisena. 47 % naisista kokee sukupuolensa vaikuttaneen negatiivisesti oikeiden kumppaneiden ja verkostojen löytymiseen. Miehillä vastaava luku oli 7. Tasa-arvotilanne koettiin kaikista huonoimmaksi alle 35-vuotiaiden vastaajaryhmässä. Naispuolisten vastaajien joukossa epätasa-arvoisimpana näyttäytyy rap-genre. Vähiten epätasa-arvon kokemusta on klassisen ja taidemusiikin piirissä toimivilla naisilla. Merkittävä osa yli 35-vuotiaista miesvastaajista oli sitä mieltä, ettei sukupuolella ole suurta merkitystä musiikin tekemisessä ja että kaikilla on samat mahdollisuudet alalla. Saman ryhmän mielestä alalla ei myöskään tarvita toimenpiteitä tasa-arvon lisäämiseksi. Tutkimukseen vastasi 2055 henkilöä, joista lähes yhtä paljon oli naisia ja miehiä.

Moni asia on mennyt ajan myötä eteenpäin. Kun Puutio oli 1980-luvulla aloittamassa sello-opintoja, tuttava oli kommentoinut, että miten sinä tuollaisen miesten soittimen valitsit.

– Siitä tuli heti sellainen häpeä, että miten en ole tajunnut, että sello on miesten soitin. Mutta häpeä purkautui heti, kun ensimmäisellä sellotunnilla opettajana olikin nainen.

Puution mielestä isossa roolissa ovat asenteet koulutuksen puolella. Musiikkikoulutuksessa hyvää soittotaitoa on jo pitkään arvostettu sukupuolen yli, ja Puution opiskellessa asenne oli sekä Kokkolassa että Oulussa se, että naiselle kaikki on mahdollista. Mutta kuten kyselyssäkin selvisi, esikuvien puute voi vaikuttaa ammatinvalintaan. Puution nuoruudessa oli naispuolisia sellistejä ja opettajia, mutta säveltäjien ja kapellimestarien joukosta esikuvat puuttuivat.

– Muistan, että kun 1990-luvun alussa kuulin Kaustisen Kamarimusiikkiviikolla Onutė Narbutaitėn musiikkia, hoksasin ensimmäisen kerran, että säveltäminen olisi naisellekin mahdollista. Alle 15-vuotiaana en ollut siihen koskaan törmännyt.

Kapellimestari- ja säveltäjäpuolella tasa-arvoasioissa on hänen mielestään edelleen tekemistä.

Marjukka Puution mielestä musiikkioppilaitoksia ja -instituutioita olisi syytä kouluttaa säännöllisesti tasa-arvoasioista. Clas-Olav Slotte

Intendenttinä Puutio ei ole kokenut syrjintää tai väheksyntää sukupuolensa takia. Intendentillä on iso rooli orkesterin ohjelmiston rakentamiseen, ja tässä työssä Puutio sanoo miettivänsä viikoittain myös tasa-arvon näkökulmasta sitä, mitä soitetaan ja kuka johtaa. Ihannetilanteessa ihmisen sukupuolella ei olisi mitään väliä, mutta siinä ei vielä olla.

Tasa-arvosta pitää Puution mielestä puhua, ja niistä pitää puhua myös alan instituutioiden sisällä.

– Se, että asiasta puhutaan, lisää tiedostamista, mikä on kaiken alku.

Eevalotta Matikaisen instrumenttivalintaa ei kummasteltu hänen aloittaessaan soittamisen. Johan Hagström

Kälviällä asuva jazz-muusikko, basisti Eevalotta Matikainen sanoo olevansa siitä onnellisessa asemassa, että hän ei ole juuri koskaan kohdannut syrjintää sukupuolensa takia.

Matikainen alkoi soittaa bassoa kansalaisopiston bändissä 10-vuotiaana. Lapsena hän ei koskaan kokenut ihmettelyä soitinvalinnastaan eikä hän sitä osannut hävetä.

– Aikuisena on kyllä säännöllisin väliajoin kysytty, miltä tuntuu olla naisbasisti.

Savonlinnan taidelukiossa opiskellessaan Matikaisen basso-opettaja kannusti ja sanoi jopa, että naisilla voi soittajana olla jotain sellaista, jota miehillä ei.

Ratkaiseva askel ammattilaisuuteen oli Keski-Pohjanmaan konservatorion jazz-puolen vetäjällä Sid Hillellä.

– Hän arvosti ihmisen persoonaa. Siellä sai olla sellainen kuin oli, musiikkia sai tehdä omista lähtökohdistaan, Matikainen kertoo.

Eevalotta Matikainen ei halua soittaa porukassa, jossa on huono henki. Johan Hagström

Hän sanoo olevansa tietoinen siitä, että monen muun naisen kokemus musiikkialasta ei ole yhtä hyvä kuin hänellä itsellään. Matikaisella huono kokemus tuli vastaan erään ulkomaankeikan yhteydessä. Illan jameissa Matikainen meni soittamaan itselleen tuntemattomien muusikoiden kanssa ja huomasi, että nämä yrittivät "pudottaa hänet", siis soittaa niin, että Matikainen putoaisi kärryiltä. Miespuolisille muusikoille tätä ei tehty.

– En sitten mennyt soittamaan toista biisiä heidän kanssaan.

Tätä toimintamallia Matikainen on hyödyntänyt muutenkin. Hän on hakeutunut sellaisiin ympyröihin, jossa ilmapiiri on ollut hyvä ja kannustava. Huonossa työympäristössä hiljaisempia ja epävarmempia jäseniä saatetaan dissata, vaikka he olisivat miehiä.

Matikaisen mielestä uhka tasa-arvolle onkin Suomen musiikkipiirien pienuus. Keikkoja saa usein hyvä veli -verkoston kautta, mutta jos niissä on myrkyllinen ilmapiiri, niistä kannattaa Matikaisen mielestä pysytellä poissa.

– Tarvitaan iso kenttä niin, että siinä on tarjolla muunkinlaista ympäristöä. Lisäksi järjestäjillä on velvollisuus puuttua esimerkiksi alentavaan takahuonekeskusteluun.

Matikaisen mielestä tulevaisuuden kannalta tärkeintä olisi, että lapset pääsisivät pienestä pitäen näkemään live-konsertteja ja sekä nais- että miesmuusikoita.