Kokkolan kaupunginjohtajan viranhaku tuotti vain seitsemän nimeä – Isotalus ja Innanen pitävät määrää alhaisena

"Työtä tehdään

täydellä sydämellä"

Jouni Nikula, Vili Ruuska

Stina Mattila hakee jatkokautta Kokkolan kaupunginjohtajana. Hän ilmoitti asiasta perjantaina aamupäivällä.

"Nyt on sen aika!", Mattila kirjoittaa Facebookissa ja jatkaa:

– Kokkolan kaupunginjohtajan seitsemän vuoden määräaikainen pesti on julkisesti haettavana. Aihe on syystäkin herättänyt paljon keskustelua. Haenko jatkoja vai en, on minulle usein esitetty kysymys. Molempiin vaihtoehtoihin on esitetty kannatusta."

Hän jatkaa päivitystään, että "työtä tehdään täydellä sydämellä, työ on haastavaa, välillä jopa raastavaa".

– Palautetta tulee toisinaan ikkunoista ja ovista. Joskus satunnaisesti palaute on positiivistakin. Kaupungin, talouden ja toiminnan kehittäminen ovat jatkuvia prosesseja, jotka aiheestakin herättävät keskustelua.

Hän jatkaa kirjoittamalla, että "kaupungin kehittyminen, huikeat osaajat työkavereina ja läheisten tuki saavat jaksamaan vaativassa työssä: Samat asiat saavat minut myös hakemaan jatkokautta".

Mattila on kotoisin Kokkolasta ja syntynyt vuonna 1970. Hän valmistui kauppatieteiden maisteriksi Vaasan ruotsalaisesta kauppakorkeakoulusta vuonna 1993.

Mattila valittiin toukokuussa 2016 Antti Isotaluksen seuraajaksi Kokkolan kaupunginjohtajaksi. Hän oli työskennellyt Kempeleen kunnan talousjohtajana, sitä ennen Muhoksen kunnan hallinto- ja talousjohtajana.

Mattila valittiin vuonna 2016 Kokkolan kaupunginjohtajan virkaan uusintayrityksellä äänin 34–17, vastapuolena vaalissa oli Tuomas Aho Espoosta. Mattila vei ensimmäisenkin äänestyksen (26–25), mutta kokouksen päätökset mitätöitiin yhden varavaltuutetun vaalikelvottomuuden vuoksi.

Tämänkertaisen ensimmäisen hakukierroksen hakijamäärä lienee pettymys. Reilut seitsemän vuotta sitten eli joulukuussa 2015 ensimmäisellä hakukierroksella hakijoita oli kymmenen, nyt seitsemän. Tuolloin kaupunginhallitus päätti jatkaa hakuaikaa, mikä toi peräti 13 uutta hakijaa.