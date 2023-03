Brittitiedustelu: Venäjä pyrkinee kasvattamaan asevelvollisten määrää muuttamalla kutsuntojen ikärajaa

Kiova

Venäjä pyrkii todennäköisesti saamaan maahan aiempaa enemmän asevelvollisia, Britannian puolustusministeriön päivittäiskatsauksessa arvioidaan.

Venäjällä valmistellaan kutsuntojen ikärajojen muuttamista. Venäjän parlamentin alahuone eli duuma ehdotti aiemmin tässä kuussa, että kutsuntaikärajaa nostettaisiin 21–30-vuotiaisiin nykyisestä 18–27-vuotiaista.

Brittitiedustelu arvioi, että muutoksella myös opintojen takia kutsuntoja välttelevät pyritään saamaan asevelvollisuuden piiriin. Jos laki hyväksytään, se tulee voimaan ensi vuoden tammikuussa.

Rintamalle uusia asevelvollisia ei ilmeisesti oltaisi lähettämässä, sillä Venäjä pidättäytyy ainakin virallisesti käyttämästä asevelvollisia sodassa Ukrainassa. Ylimääräiset asevelvolliset vapauttaisivat brittiarvion mukaan kuitenkin suuremman osan maan ammattisotilaista taistelemaan Ukrainassa.

Zelenskyi kiitteli kansainvälisen rikostuomioistuimen päätöstä Putinin pidätysmääräyksestä

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kuvailee kansainvälisen rikostuomioistuimen ICC:n tekemää päätöstä Venäjän presidentti Vladimir Putinin pidätysmääräyksestä historialliseksi.

–\ Historiallinen päätös, josta alkaa historiallinen vastuunkato, Zelenskyi kiitteli päätöstä eilen jokailtaisessa puheessaan.

Pidätysmääräyksen syynä on ukrainalaisten lasten laiton siirtäminen Venäjän miehittämiltä Ukrainan alueilta Venäjälle, mikä on sotarikos. ICC:n mukaan on riittävät perusteet uskoa, että Putin on henkilökohtaisesti rikosoikeudellisessa vastuussa siirroista.

Myös Zelenskyi sanoi, että tällaista rikosoperaatiota olisi ollut mahdoton toteuttaa ilman Putinin käskyä. Presidentin mukaan Ukrainalta on viety väkisin 16\ 000 lasta.

–\ Toistaiseksi on ollut mahdollista palauttaa vain hieman yli 300 niistä lapsista, jotka on viety väkisin, varastettu Ukrainalta. On ilmiselvää, että meidän täytyy palauttaa heistä jokainen.

Pidätysmääräys myös Venäjän lapsiasiavaltuutetusta

Zelenskyi kiitteli päätöksentekijöiden tinkimättömyyttä, jonka avulla syylliset voidaan saada oikeuden eteen.

–\ Olen kiitollinen syyttäjä Karim Khanille ja kansainväliselle rikostuomioistuimelle, kaikille maailmassa, jotka auttavat taistelussa oikeudenmukaisuudesta, hän sanoi.

Putinin lisäksi pidätysmääräys annettiin eilen Venäjän lapsiasiavaltuutetusta Marija Lvova-Belovasta.

Hollannin Haagissa sijaitseva ICC käsittelee sellaisia sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan, joita maat itse eivät voi tai halua käsitellä.

Venäjä ei ole ICC:n jäsen eikä tunnusta tuomioistuimen toimivaltaa. Venäjä kommentoi tuoreeltaan, että pidätysmääräys on merkityksetön.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden sanoi puolestaan pitävänsä pidätyspäätöstä perusteltuna. Päätös lähettää selkeän viestin, Biden kommentoi toimittajille Valkoisessa talossa perjantaina. Hän huomautti samalla, että Yhdysvallat ei ole ICC:n jäsen.