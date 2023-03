Mitä nyt, Pyhäjoki? Fortum ei ole kiinnostunut rakentamaan ydinvoimalaa alueelle, mutta muita kiinnostuneita voi ilmaantua – Katso videolta, miltä alueella näyttää nyt

Ei ole vuottakaan siitä, kun kovalla tohinalla käynnistetty ydinvoimalatyömaa Pyhäjoen Hanhikivellä vielä porskutti eteenpäin. Maailma oli muuttunut ja se mahdollisti suomalais-venäläisen energiayhteistyön läntisessä Suomessa. Kun Venäjän hyökkäyssota syttyi helmikuussa, kaikki romahti. Toukokuun 2. päivä tuli lopullinen ilmoitus.

"Fennovoima ilmoitti tänään, että se on päättänyt RAOS Projectin kanssa solmitun laitostoimitussopimuksen. Tämä johtuu Fennovoiman mukaan RAOS Projectin merkittävistä viivästyksistä ja kyvyttömyydestä toteuttaa Hanhikivi 1 -hanke."

Uutiset saivat uskomaan, että projektin pysäyttäminen johtui Venäjän sotatoimista. Fennovoima kiirehti ilmoittamaan jo samana päiväna: ”Päätöstä ei tehty sodan takia". Ilmoitus oli tarpeellinen tulevia oikeudenkäyntejä ajatellen: oli tärkeää ilmoittaa, että syyt eivät olleet poliittisia, vaan puhtaasti laitostoimituksen ongelmiin liittyviä.

Nyt on maaliskuu ja Hanhikivenniemellä on hiljaista. Työntekijöitä ei juuri alueella enää näy. Kaikki näyttää kuitenkin yllättävän valmiilta. On hyvät tieyhteydet, koulutusrakennus, suuret majoitusrakennukset, pitkälle tehdyt pohjatyöt ja infrat – vain ydinvoimala puuttuu. Melkein voisi kuvailla kokonaisuutta näin: kuin suuri teollisuusalue tai juuri rakennettu kaupunki, josta elämä puuttuu.

Kaupunginjohtaja Matti Soronen on elänyt ydinvoimahankkeen mukana alusta saakka. Dramaattiset käänteet alkavat jo sulaa arkeen.

– Kyllähän se oli kaikille suuri pettymys, turha sitä on kieltää. Mutta kaikkeen sopeutuu. Se mitä tapahtui, oli varmasti välttämätöntä. Rosatomin hankkeella ei ollut edellytyksiä jatkoon.

Loppuvuodesta 2022 tuli hyviä uutisia. Kotimaiset omistajat nostivat omistustaan Fennovoimassa peräti 97 prosenttiin.

– Se herätti toivoa. Tavallaan se, että suomalaiset omistajat haluavat pitää lujasti kiinni Hanhikivestä, on kunnioitettavaa.

Heräsi toivo myös hankkeen jatkajasta. Voisiko se olla Fortum tai Vattenfall? Fortum ilmoitti tällä viikolla, että se ei ole kiinnostunut hankkeesta. Vattenfallista ei ole vielä kuulunut mitään.

– Uskon, että omistajat tekevät lujasti töitä uuden hankkeen hyväksi.

Kaupunginjohtaja Matti Soronen on nähnyt koko ydinvoimalasaagan läheltä.

Pyhäjoelle muutti paljjon yrityksiä ja ulkomaista työvoimaa ydinvoimalan perässä. Yllättävää on se, että suurin osa 60 uudesta yrityksestä on jäänyt, vaikka työ meni alta.

– Näistä vain muutama on lähtenyt. Yritykset ovat hiljentäneet toimintoja, mutta eivät ole pakanneet kamppeitaan. Tottakai heillä on hankalaa, tietää Soronen.

Yritysten lisäksi myös Pyhäjoelle tulleista työntekijöistä yllättävän moni on jäänyt. Kaikkiaan Pyhäjoelle ennätti asettua 150 ulkomaista työntekijää, nyt heistä on jäljellä useita kymmeniä.

– He ovat löytäneet töitä muualta, mutta jääneet Pyhäjoelle.

Ilmapiiri on siis odottava ja toiveikas.

– Ilman muuta. Täällä ajatellaan, että homma jatkuu.

Vihreä siirtymä on nostanut puheet ydinvoimasta uudelle tasolle. Ydinvoiman kannatus on kasvanut, myös pienydinvoimalat on nostettu esiin.

– Meillähän on täällä valmis paikka alkaa rakentaa vaikka pienydinvoimaloita. Jos ison voi rakentaa, miksei pieniä, pohtii Soronen.

Soronen on seurannut energiamarkkinoita, eikä usko että pelkkä tuuli- ja aurinkovoima voisi ratkaista suomalaisten sähköntarvetta.

– Tuulisähkö ja ydinsähkö ovat eri tuotteita. Toista tuotetaan vakaasti, toinen on sääriippuvainen. Yhteiskunta ei voi toimia tuuli- ja aurinkovoiman varassa, vaan tarvitaan myös ydinvoimaa.

Valtakunnallisessa keskustelussa Pyhäjoki tuntuu unohtuneen. Se nousee esille vain, kun joku draama ilmestyy, kuten viimeksi Venäjän hallituksen kirjelmä Suomen hallitukselle. Se saattaa poikia vielä oikeudenkäynnin Suomen ja Venäjän välille, kun Venäjä katsoo että yhteisprojektin keskeytti Suomen hallitus.

– Ihmettelen vähän maamme korkeaa poliittista johtoa. Siellä puolella on oltu aivan hiljaa, toteaa Soronen.

Rosatomin ja Fennovoiman välejä ja korvausvaatimuksia on jo selvitelty välimiesoikeudessa viime syksystä saakka. Edessä on oikeudenkäyntejä, joissa käsitellään miljardikorvauksia.

– Ehkä matalaa profiilia halutaan pitää sen vuoksi.

Pieniä tukihippuja on sentään valtiolta tullut. Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi Pyhäjoelle 420 000 euroa avustusta muutoksesta selviämiseen.

– Sen turvin haetaan ratkaisuja ja sopeudutaan uuteen tilanteeseen. Täytyy kuitenkin muistaa, että Pyhäjoki on saanut kahden miljardin investoinnit tuulivoimaan ja ydinvoimalaan. Pyhäjoella ei ole mitään hätää, huomauttaa Soronen.

Hän uskoo vahvasti Hanhikiven uuteen tulemiseen.

– Se on varmaa, ettei Hanhikivi tähän jää. Se hakee uuden hankkeen. Kuka sitä operoi, se on arvailuosastoa sitten.