Eduskuntavaalien lähestyessä vastakkain ovat palvelujen karsiminen ja velan ottaminen. Tästä hallitusvastuuseen nousevat puolueet ovat tulevaisuudessa päättämässä.

Puoluejohtajista Ylen vaalikoneen mukaan eduskuntapuolueista Annika Saarikko (kesk.), Petteri Orpo (kok.), Sari Essayah (kd.), Riikka Purra (ps.), Anna-Maja Henriksson (rkp.) eivät lisäisi valtionvelkaa. Palveluiden karsimista taas eivät tekisi Sanna Marin (sdp.), Li Andersson (vas.) ja Maria Ohisalo (vihr.).

Suomen valtion velka oli viime vuonna 51,6 prosenttia bruttokansantuotteesta. Suomi on ollut valtion velanotossa keskikastissa, kun isompaa kuvaa katsoo. Italian valtion velka oli vuonna 2021 hulppeat 156 prosenttia bruttokansantuotteesta, mikä on yksi maailman suurimmista prosenteista bruttokansantuotteeseen verrattuna. Itse velkaa maalla oli tuolloin 2,6 biljoonaa euroa. Vastaavalla tarkkailuluokalla on Kreikka, jonka valtiovelan suhde bruttokansantuotteeseen on 206 prosenttia. Kreikalla on tosin velkaa Italiaan nähden hillitymmin 331 miljardia euroa.

Mitä enemmän velkaa, sitä enemmän korkomenoja. Suomen valtion velan määrän arvioitiin olevan viime vuonna 140 miljardia euroa, mistä aiheutuu korkomenoja arviolta 2,5 miljardia euroa.

Euroopan Unionissa Suomi on kuitenkin lähestymässä valtionvelan tarkkailuluokkaa. Valtion ja julkisyhteisöjen velkaa Suomella on 72,4 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen, kun hyvänä rajana on pidetty 60 prosenttia. Missä on menty metsään, kun esimerkiksi vertailumailla Virolla luku on 17,6 prosenttia ja Ruotsilla 36,3 prosenttia?

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Velkaantumisesta tuleekin olla huolissaan. Suomen taloudelle ei ennusteta tälle vuodelle kasvua ja taantumastakin puhutaan. Ennusteet kuitenkin vielä tammikuussa kertoivat, että taantumasta tulisi lievä ja lyhyt. Näin sopii toivoa.

Vaalien jälkeisistä hallitusneuvotteluista ennustetaan jo nyt vaikeita. Valtion velka ja tarjottavat palvelut ovat varmasti olennaisesti hallitusneuvotteluiden keskiössä.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus.