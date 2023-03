Haapajärven Pesä-Kiilat ja Kärsämäen Kataja yhdistävät joukkueensa ensi kesän miesten suomensarjassa. Joukkue pelaa suomensarjan pohjoislohkon pelinsä Kärsämäen Katajan nimissä, Pesä-Kiilat luopuu sarjapaikastaan.

Joukkueiden yhdistämisen taustalla on pelaajapula.

– Molemmat seurat olisivat nippanappa saaneet joukkueet kasaan, mutta oli järkevämpää yhdistää voimat. Meillä on koko talvi tehty töitä pelaajien keräämiseksi, mutta ei ole järkeä haalia jäähdyttelijöitä ympäri maakuntaa suomensarjajoukkueeseen, Pesä-Kiilojen puheenjohtaja Petri Huhtala perustelee.

Pesä-Kiiloista yhdistelmäjoukkueeseen siirtyy seitsemän juniori-ikäistä pelaajaa. Viime kaudella ykköspesiksessä pelanneista ainoastaan Santeri Autio jäi Pesä-Kiiloihin. Muuten joukkue hajosi totaalisesti seurasiirtojen ja lopettamisten seurauksena.

Suomensarjaan viime syksynä nousseella Katajalla on koossa laajempi rinki. Myös yhdistelmäjoukkueen pelinjohtaja Jarmo Kuosmanen tulee Katajasta.

– Katajalla on nousijan intoa, joten tuleva kausi mennään heidän suunnitelmiensa pohjalta. Pääsääntöisesti kotipelit pelataan Kärsämäellä, mutta joitakin pelejä on suunnitelmissa pelata myös Haapajärvellä, Huhtala kertoo.

Huhtala sanoo, että edustusjoukkueiden yhdistämisellä turvataan myös junioreille ehjä pelaajapolku edustustasolle. Samaa asiaa korostetaan myös Katajassa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Pienenä seurana meidän on yksin mahdotonta tarjota eteenpäin pyrkiville nuorille pelaajille kilpailukykyisiä joukkueita, jonka vuoksi seurojen välisen yhteistyön merkitys on suuri, sanoo Kärsämäen Katajan pesäpallojaoston puheenjohtaja Marika Kuosmanen.

Edustusjoukkueiden ohella yhteistyötä alueen seurat tekevät myös junioripuolella. Ensi kaudella B-poikien yhteinen edustusjoukkue pelaa ykköspesistä Reisjärven Pilkkeen nimissä ja C-poikien SM-sarjaa Pesä-Kiilojen nimissä.

Pesä-Kiilojen miesten edustusjoukkue on ollut yksi maakunnan pesäpallon lippulaivoista aina 1980-luvun lopulta lähtien. Huippuvuosinaan Pesä-Kiilat pelasi kolme kautta miesten superpesistä vuosina 1996–98. Toiseksi korkeimmalla sarjatasolla ykköspesiksessä seura on pelannut 21 kautta, viimeksi vielä viime kesänä.

Nyt seuran nimi siis katoaa miesten edustustasolta. Miltä se puheenjohtajasta tuntuu?

– Tietysti edustusjoukkueesta luopuminen harmittaa, mutta tämä aika ja sen tuomat realiteetit opettavat ajattelemaan asioita uudella tavalla. Meillä on 17–18 juniorijoukkuetta ja seuraan on äskettäin palkattu päätoimiseksi junioripäälliköksi Jari Ylipahkala. Kun ikäluokat ovat kuitenkin Haapajärvelläkin pieniä, meidän on ajateltava asioita yhteistyön kautta myös junioripuolella. Edustustasolla naisten suomensarjajoukkueemme tavoittelee nousua ykköspesikseen. Vaikka miesten edustusjoukkue nyt puuttuu, seuran toiminta jatkuu, Huhtala sanoo.