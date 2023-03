Keskustan eduskuntavaaliehdokas Sari Innanen Ehdolla-juttusarjassa: "Tulevalla vaalikaudella on kysymys siitä, jätämmekö jäähyväiset hyvinvointiyhteiskunnalle vai ryhdymmekö toimenpiteisiin"

Mikä sai sinut lähtemään ehdokkaaksi eduskuntavaaleihin? Miten valitsit juuri tämän puolueen?

Ikääntyvien haasteet ja toisaalta yhä pienempien ikäluokkien hyvän lapsuuden ja koulutuksen turvaaminen ovat niin keskeisiä uhkakuvia ajassamme, että tuntui välttämättömältä tarjota oma kokemus käyttöön. Laajalla työkokemuksella ja koulutuksella sekä noin 20-vuotisella poliittisen päätöksentekijän uralla on reppuun tarttunut sellaisia taitoja, joille uskon olevan tarvetta.

Minua on pitkään opettajana ja lakimiehenä harmittanut suomalaisen koulutuksen tilanne. Suomessa on maailman parhaat opettajat, mutta se ei riitä, jos perusrahoitus ei ole riittävää. Juuri tässä tilanteessa Suomi tarvitsee koulutuksen pelastajaa, ja olen ilmoittautunut yhdeksi koulutuksen pelastajista.

Kuka? Sari Innanen Ikä: 57 Asuinpaikkakunta: Kokkola Puolue: keskusta Työ tai ammatti: lakimies, opettaja Perhesuhteet: Puoliso Jaakko ja aikuisen tyttäremme ihana perhe sekä vävyn vanhemmat. Sari Innanen on ehdolla Vaasan vaalipiirissä.

Puolueen valinta on tullut pitkälti lapsuuden kodistani. Isäni oli juureva pohjalainen mies, jolle maalaisliiton aatteet ja ajatukset olivat tärkeitä. Olen itsekin omaksunut ne. Meillä pidettiin aina heikommista huolta ja elettiin tarkalla budjetilla, kun rahaa oli vähän.

Mitä oman alueesi asioita edistäisit tulevalla vaalikaudella eduskunnassa?

Seuraavia asioita edistäisin omalla alueellani: koulutuksen perusrahoituksen turvaaminen kaikille asteille, lentoliikenteen jatkuvuus, raideliikenteen nopeuttaminen, valtatien 8 kehittäminen, tiemäärärahat laajemmin alueelle ja keinovalikoiman löytäminen siihen, että kaikki palkitaan tuotantoketjussa tasapuolisesti ja suhteessa panostusten määrään.

Miten korjataan valtion taloutta? Karsitaanko palveluista vai korotetaanko veroja?

Tulevalla vaalikaudella on kysymys siitä, jätämmekö jäähyväiset hyvinvointiyhteiskunnalle vai ryhdymmekö toimenpiteisiin. Talouden sopeuttamiseen tarvitaan vähintään kahden vaalikauden mittainen tervehdyttämisohjelma. Suomi tarvitsee kasvua, jossa jokainen pääsee mukaan, ketään ei syrjäytetä ja tuloksista pääsee jokainen nauttimaan oman panoksensa suhteessa.

Valtion talouden tervehdyttämisessä uskon vahvaan talouskasvuun, työllisyyden vahvistamiseen sekä julkisten palveluiden tuottavuuden parantamiseen.

Minkä väestöryhmien etuja ensisijaisesti ajaisit?

On mahdotonta eritellä väestöryhmiä. Minä ajan koko Pohjanmaan etua – olen tottunut edunvalvoja, joka lopettaa vasta kun tehtävä on suoritettu.

Miten ratkaistaan työvoimapula?

Ratkaisut työvoimapulaan eivät ole yksiselitteisiä. Pelkästään kouluttamalla emme voi ratkaista työvoimapulaa, mutta osaamisen kasvattaminen, koulutus ja oman työkyvyn ylläpito ovat osaratkaisuja. Ikäluokat pienenevät merkittävästi ja nuoret ikäluokat odottavat työltä eri asioita kuin oma ikäluokkani. Työpäivä tulee rakentaa mielekkääksi. Osaavalla, kannustavalla ja innostavalla esimiehellä on ratkaiseva merkitys – myös johtamisen ja esihenkilötyön tulee muuttua. Työelämän joustot tulee ottaa täysimääräisesti käyttöön ja edelleen parantaa työn ja perheen yhteensovittamista. Työkyky on harvoin 0 tai 100, useimmiten se on jotain siltä väliltä.

Miten rentoudut vapaa-ajalla?

Leikin maailman ihanimman lapsenlapseni kanssa. Toinen heistä on vielä niin pieni, että hänen kanssaan pääsemme leikkimään myöhemmin. Kaikki muut työt väistyvät, jos minua kysytään hoitajaksi. Lisäksi harrastan monipuolisesti liikuntaa ja lukemista.

