Raija Norppa on rinnalla kulkija. Lempeäilmeinen Raija on valinnut elämäntehtäväkseen ihmisten auttamisen. Aikoinaan hän tuki appivanhempiensa elämää omaishoitajana. Sen lisäksi oli rinnalla kulkija ja auttaja omalle äidille. Aviomiehen omaishoitajana toimiminen oli suurin mahdollinen rakkauden osoitus kauniiseen loppuun saakka.

– Mökkirantaan minun käsivarsilleni hän kuoli.

Raija Norppa katsoo valoisasti elämää vaikka suruakin on tullut kohdattua. Markku Jokela

Kannuksessa syntynyt Raija Norppa kävi ammattikoulun Kokkolassa. Käytännöllinen ja eläinrakas Raija tottui jo pienenä monenlaisiin askareisiin. Unelma-ammatteina oli voimistelunopettaja tai hoitaja. Kälviälle syntyi Tapani-puolison ja vaimon yhteinen koti, kunnes tie vei Ylöjärvelle. Sieltä perhe palasi Kannukseen ja viimein Kokkolaan vuonna 2011. Tytär perheineen asuu Ylöjärvellä ja poika perheineen Kokkolassa. Hoitoalalle Raija Norpan tie vei muun muassa erilaisten toimistotöiden kautta.

Kokeneelle hoitajalle on ollut itsestään selvää, että hän hoitaa läheisensä, kun apua tarvitaan. Näissä esimerkeissä apua on tarvittu viimeiselle matkalle asti. Oppi lähimmäisen auttamisesta on tullut jo lapsuudesta. Raija Norpalle usko on ollut voimaa antava vahvuus omassa elämässä.

– Omaishoitajan tehtävä on minun elämän valinta, tietoinen valinta ja tekisin sen uudestaankin. Kunnioitan kaikkia omaishoitajia. Heille pitäisi antaa yhteiskunnassa suuri arvostus ja tuki, koska he tekevät sellaista työtä kotona, jota ei voi millään korvata rahallisesti. Korvaus on pieni verrattuna siihen, miten he sitoutuvat ja kuinka paljon yhteiskunta säästää. Se on niin syvä sitoutuminen, että ei ole tilannetta, jossa ei miettisi toisen vointia. Mieheni sanoi, että hän olisi kuollut jo aikaa sitten, jos minua ei olisi hoitamassa. Lähimmäisen tukeminen on elämän arvokkain asia.Katso tästä kokemusasiantuntija Raija Norpan ja Tiina Ojutkankaan keskustelu videolla:

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Omaishoitajien arvokkaasta työstä puhutaan paljon, mutta aika harva lopulta tietää, mitä kaikkea tehtävä pitää sisällään. Lehdet eivät täyty rekrytointi-ilmoituksista, joissa vaikealla toimistoslangilla luetellaan lähes mahdottomia vaatimuksia. Omaishoitajan vaatimuksiin voisi kuulua vaikkapa loputon kärsivällisyys ja huolenpito tai ainakin huoli 24/7.

Tarinat ovat erilaisia, samoin hoidettavat ja hoitajat.

– Usein omaishoitajaksi tullaan ikään kuin luonnostaan, vähitellen. Huolenpito alkaa tavallisista arjen askareista ja voi ajan kuluessa muuttaa muotoaan. Osa ihmisistä tekee raskasta omaishoitajan työtä itse asiassa tietämättä edes, että on käytännössä omaishoitaja, Raija Norppa kuvailee.

Yleensä omaishoitaminen mielletään kuuluvan vanhuuteen, ja niin usein onkin. Lähiomaista tarvitseva ihminen voi kuitenkin olla minkä ikäinen tahansa. Sairaus ja avuntarve eivät katso ikää.

Raija Norppa työskenteli pitkään Kannuksessa ikäihmisen palvelukeskuksessa, jossa hän oli vastaavana vanhustyöntekijänä. Pihapiirissä olevassa rivitalossa asuivat lopulta sekä appivanhemmat että oma äiti, joka muutti Kitinkannuksesta samaan rivitaloon. Töistä lähtiessä Norppa kävi kyselemässä kuulumiset ja avuntarpeet. Omaisia hoidettiin yhdessä puolison kanssa tämän sairastumiseen asti. Parhaimmillaan kuuden vuoden ajan Raija Norpalla oli hoidettavanaan neljä läheistä.

– Sittenkin kun asuttiin Kokkolassa, menin kerran viikossa päiväksi äitini luo Kannukseen, suihkutin, saunotin, jaoin lääkkeet, syötiin iltapalat. Viikonloppuna käytiin vierailulla. Joka päivä soitettiin kymmenen uutisia ennen tai jälkeen, onko kaikki hyvin.

Raija Norppa 67-vuotias Hoitotyön ammattilainen Moninkertainen omaishoitaja Kotoisin Kannuksesta, asuu Kokkolassa Harrastaa mm. kuorolalulua Usko on elämän kantava voima Kokemusasiantuntija, kouluttaa omaishoitajia Puoliso menehtyi vuonna 2020 47 vuoden avioliiton jälkeen Kaksi lasta perheineen

Raija Norpalle on luonnollista kulkea toisen ihmisen vierellä. Markku Jokela

Raija Norpan aviomies sairastui vuonna 2006, jolloin hänellä todettiin luuydinsyöpä. Tieto oli järkyttävä, kun aiemmin terve, urheilullinen, työikäinen mies sairastui. Syövän edetessä kantasoluhoito tehtiin nopeasti. Myelooman kohdalla tiedettiin, että parannusta ei ole, mutta elinikää voidaan pidentää. Alkoi neljäntoista vuoden taistelu aikaa vastaan. Ennen toista kantasoluhoitoa vuonna 2015 todettiin toinenkin syöpä, joka kuitenkin taltutettiin.

Elämä ei ollut pelkkää sairautta vaan puolisokin teki kirjanpitotöitä vointinsa mukaan lähes kuolemaansa saakka vuonna 2020. Raija Norppa teki lyhennettyä työaikaa, kunnes jäi eläkkeelle 2018 ja keskittyi miehensä Tapanin hoitamiseen yhteistyössä paikallisten terveysviranomaisten kanssa.

– Sanoin hänelle, että jos et halua elää sairaalassa, laitoksessa, voin jäädä kotiin.

Norpat tekivät sopimuksen, että puolisot elävät yhdessä Tapanin elämän loppuun saakka.

– Elettiin elämää sillä tavalla. Syöpähoitaja ja -lääkäri kävivät kotona. Palliatiivisen ratkaisun ansiosta hän pääsi tarvittaessa palliatiiviselle osastolle, ettei tarvitse mennä päivystyksen kautta esimerkiksi verikokeita varten. Monet toimenpiteet tehtiin kotona, kun kotisairaala oli kumppani.

Lohduttajana vaikeina hetkinä oli koira Hero, joka toimi parhaana mahdollisena terapeuttina eri vaiheissa.

– Koira oli rakas miehellekin. Se tuli ja lohdutti minua, kun vaikkapa itkin. Jos tarvitsee terapeuttia, kannattaa hankkia koira. Eläimenkin kanssa voi olla ihmeellinen yhteys. Hero menehtyi runsas puoli vuotta mieheni kuoleman jälkeen. Se olisi täyttänyt kolmetoista vuotta.

Raija Norpan elämän tärkeä sisältö on toisten auttaminen. Markku Jokela

Heinäkuisena päivänä rakkaassa paikassa Raijan puoliso Tapani menehtyi.

– Sanoin kotisairaalan lähdettyä, että käy sinä lepäilemään sohvalle, minä lähden käymään mökillä tyhjentämässä jääkaappia. Mies sanoi, että hän haluaa lähteä mukaan katselemaan merta ja kuuntelemaan musiikkia autossa. Niin lähdettiin ajamaan kohti mökkiä. Ruukattiin kuunnella radiossa lauluja ja arvuutella, kuka laulaa. Mökiltä lähtiessä oli tarkoitus tankata auto ja hakea mansikoita Porkolta.

Puoliso jäi istumaan autoon ja katselemaan merelle sillä aikaa, kun Raija hoiti askareita sisällä.

– Mies oli mennyt saunan rappusille istumaan ja katseli merelle. Kun tulin paikalle, hän oli tuupertunut siihen. Soitin ambulanssin, vaikka olikin elvytyskielto. Nostin käsivarsille ja puhelin hänelle. Tiesin, että kuulee ehkä vielä ääneni. Tapani eli minun käsivarsilla varttitunnin. Siihen mökkirantaan hän minun käsivarsilleni kuoli. Sanoin paikalle tulleelle ambulanssihenkilökunnalle, että hänen matkansa päättyy tähän. 47 vuotta oli avioliittoa takana.

Raija Norppa on ollut läsnä appivanhempiensa, äitinsä ja puolisonsa viimeisellä hetkellä. Omalle kohdalleen hän toivoo elämää kotona.

– Haluan elää kotona niin pitkän kuin mahdollista. Viimeinen tahto on saada omaishoitaja kotisairaanhoito hoitaa, jos on sellaisia sairauksia, jotka kaipaavat. Ihmise elämä on arvokas, oli lyhyt tai pitkä. Meille on annettu lahjaksi elämä. Minun mielestäni ei ole ihmisen tehtävä ratkaista elämän päättymistä.