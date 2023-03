Saatana saapuu Kokkolaan, urheiluruuturockia, skandinaavisen jylhää indietä... – Jouni Nikulan levyarvioissa viisi paikallista uutuutta

Keskipohjanmaan levylautaselle pääsi viisi paikallista uutuutta. Tässä kevättalven satoa.

Ysäri-aikakauden Kauko Röyhkää ja metallia. Niillä ääripäillä NO EI! maustaa punkrockinsa.

Maaliskuussa julkaistu Saatana saapuu Kokkolaan on bändin toinen sinkku. Sen teema on ajankohtainen. Kokkola on biisissä kuvitteellinen pikkukaupunki, jonne äärioikeistolainen öyhöttäjä saapuu vaalikiertueellaan.

Soundeiltaan kellarintuoksuinen sinkku rullaa ulkoaopitulla raivolla. Köörit ja kaahauskompit esitellään moitteettomasti kahden minuutin tiiviissä paketissa. Kertosäe jää mieleen.

Laulaja Kimmo Pengerkosken juuret ovat Ylivieskassa, rumpali Kim Kannussaari taas on tuttu umpikeskipohjalaisesta Time Flies -yhtyeestä, jonka debyyttilevy Bubblegum Punk julkaistiin vuonna 1994 Klamydian jäsenten kipparoiman Kråklund Recordsin kautta. Time Flies esiintyi Kokkolan Päääsiäisjameissa viime keväänä.

Mutta aika rientää. NO EI! ilmoittautuu nykyään täysin helsinkiläiseksi.

NO EI!: Saatana saapuu Kokkolaan. Jouni Nikula

Kokkolalainen Vellamo on ottanut ison askeleen. Maaliskuun alussa julkaistu Elämänhallinta on bändin tähän asti tasapainoisin esitys. Siitä kertoo sekin, että biisi on kuratoitu Spotifyssa Suomi-indie tänään -listalle.

Kappaletta kuljettaa vahva bassoraita, jota höystetään kepeällä komppikitaralla. Soul-viitteitäkin enemmän yhdistelmä tuo mieleen kultakauden Karri Koiran ja reilut kymmenen vuotta sitten julkaistun K.O.I.R.A. -albumin.

Tällä sektorilla Suomessa olisi selvää markkinarakoa.

Vellamo on mukana Seinäjoen Rytmi-instituutin Artistivarikko-koulutuksessa, jossa mentoreina ovat muun muassa Universal Musicin Marja Kokko ja kokkolalaislähtöinen Emma-palkittu tuottaja Jonas Olsson. Ulkopuolinen prässi kuuluu Vellamon kohdalla linjan selkiytymisenä ja napakkana sanoituksena: "Entä jos kuolisin huomenna, tuliko elettyä elämä kunnolla?". Pienet indie-epärytmisyydet muuten hiotussa tekstissä korostavat leikillistä luonnetta.

Biisin ydinkysymys on se, voiko ihmisen eksistentiaalista kriisiä suitsia keskittymällä jumppaan, konmarittamiseen ja somekulissin ylläpitoon? Eipä juuri. Parasta on se, että pidättelevän kertosäkeen jälkeen luvassa on lisäpalkinto, kun groovaava säkeistö vie taas mukanaan. Kappale olisi varmasti toiminut ilman loppupuolen kasarisynaakin.

Vellamo: Elämänhallinta. Jouni Nikula

Captain Cougar tekee pienestä suurta kahdella uudella sinkullaan. Liquid Helping Hand julkaistiin joulukuussa, Wake Up helmikuussa. Tarjolla on elokuvallisia maisemia, maukasta soittoa ja luonnon lailla virtaavia sovituksia.

Captain Cougarin ydin on folkahtava indie viipyilevällä otteella. Nyt se kuorrutetaan epäsuomalaisen skandinaavisella tyylitajulla, jossa taide ja pop ovat yhtä ja samaa sulaa laavaa jäisessä maisemassa. Valmista tavaraa.

Captain Cougarin matkassa jo kymmenisen vuotta ollut Laura Lehtola laulaa upeasti ja maukkailla sävyillä. Hän yltää lähes samanlaiseen herkkyyteen kuin bändin alkuperäinen laulajavirtuoosi Eva Louhivuori, joka keskittyi sittemmin Eva & Manu -popduoon.

Jyväskyläläisen bändin rumpali Janne Torvikoski on kokkolalainen, basisti Juha-Matti Rautiainen asuu Kaustisella. Neljäs levy julkaistaan huhtikuussa. Sen ilosanoma voi täysin perustellusti tavoittaa muutkin kuin kriitikot.

Captain Cougar: Liquid Helping Hand/Wake Up. Jouni Nikula

Everture on kokkolalais-kälviäläinen metallibändi, joka on saanut radiosoittoa ja Spotify-listauksia sekä käynyt Suomen virallisella listalla. Biisien striimimäärä on rikkonut 1,5 miljoonan rajan. Lisäksi bändi on mukana Music Finlandin Vientiartistijalostamo-valmennuksessa.

Uusin single Evil Eyes julkaistiin helmikuussa. Se enteilee alkuvuodesta 2024 julkaistavan kakkosalbumin maailmaa: luvassa on tämän päivän jyystöä Blind Channelin viitoittamalla modernin metallin tiellä. Evil Eyes jurnuttaa pahaenteisen, joskin yllätyksettömän vihaisesti ennen maailmaasyleilevän suurta kertosäettään.

Suomimetallia on perinteisesti viety maailmalle Suomi-eksotiikalla, josta parhaimpina esimerkkeinä ovat Nightwishin, Sonata Arctican, Amorphiksen ja Children of Bodomin melodiat sekä visuaalinen ilme. Everturelta selkeät Suomi-viittaukset puuttuvat, mikä tekee musiikillisesti valmiista bändistä hieman kasvottoman.

Ripaus kotimaata oikeassa kulmassa olisi se puuttuva palanen matkalla maailmalle.

Everture: Evil Eyes. Jouni Nikula

Kokkolalais-vaasalainen Halla on vuonna 2013 perustettu rockbändi. Helmikuun lopulla Halla julkaisi kokonaisen pitkäsoiton, jota se itse kuvailee kunnianosoitukseksi suomirockin eri aikakausien tekijöille.

Hallan sointi on urheiluruutumaisen voimaantunutta. Pääosissa ovat kitara ja basso. Suomirockille tyypillistä haavoittuneen miehen runoa ja rypemistä ei liiemmin tarjoilla.

On mulla jotain joka pysyy: mä haluun vain soittaa rockia ja rakastaa. Siihen tiivistyy levyn ydinsanoma. Päällimmäisenä ovat yhtyeenhitsautuneen ryhmän kemia ja vaivaton yhteissoitto. Takuuvarmaa liveosaamista, mutta traagisempi puoli ja tymäkämmin muun biisin yläpuolelle nousevat kertosäkeet toisivat kokonaisuuteen lisänostatusta.