"Kyllä se on hyvin vähän, kun puhutaan Kokkolasta" – Kuntaliiton lakimies arvioi vähäisen hakijamäärän johtuvan viran määräaikaisuudesta ja siitä, että istuva viranhaltija on yleensä vahvoilla.

Onko Kokkolan kaupunginjohtajan hakijamäärä valtakunnallisessa vertailussa normaali, heikko vai jopa vahva? Seitsemän hakijaa, joista kaikilla ei ole pätevyyttä, tuntuu Kokkolassa vähältä.

– Kyllä se on hyvin vähän, kun puhutaan Kokkolasta, joka on kohtuullisen iso ja elinvoimainen kaupunki ja jossa on paljon mahdollisuuksia, sanoo lakiasiain johtaja Juha Myllymäki Kuntaliitosta.

Hän ei osaa sanoa, mikä johtaa pienen hakijamäärään, mutta yksi selkeä syy on viran määräaikaisuus.

– Jos kunnassa on määräaikainen kunnanjohtaja, kun virka tulee uudelleen täytettäväksi, varmasti ulkopuoliset miettivät realistia mahdollisuuksiaan. He saattavat miettiä, onko kyseessä aito valintatilanne vai onko virka auki vain sen takia, että se on laitettava auki. Tämä on määräaikaisuuksien haaste yleisesti, sanoo Myllymäki.

Jos tiedetään että istuva kunnanjohtaja hakee, eikä suurempia skandaaleja ole ollut, se vähentää hakuintoa.

– Yleinen oletus on, että hänellä on hyvät mahdollisuudet.

Hakujen vähäisyyteen saattaa vaikuttaa myös kuntakentän muuttunut tilanne.

– Yksi asia on yleisesti ottaen se, että kuntien rooli muuttuu hyvinvointialueiden myötä. Se saattaa koskea pieniä kuntia, mutta kuvittelisin että se ei ole Kokkolan ongelma.

Vuosien varrella määräaikaiset kuntajohtajien pestit ovat lisääntyneet. Nyt on kuitenkin saavutettu jonkinlainen lakipiste – myös toistaiseksi voimassa olevia virkoja on runsaasti jäljellä.

– Näyttäisi, että nykyistä enempää ei olla siirtymässä määräaikaisuuksiin, arvioi Myllymäki.

Määräaikaisuudessa on sekä hyötyjä että haittoja. Jos tulee kunnanjohtaja, josta ei jostakin syystä tykätä, määräaikaisuus on kelpo keino vaihtaa viranhaltijaa. Toisaalta määräaikainen virka ei välttämättä houkuta hyviä hakijoita.

– Määräaikaisuutta mietitään nykyisin siltä kannalta, että miten houkutteleva virka se sitten on, kuvailee Myllymäki.

Hän ei osaa sanoa, kuinka usein määräaikaisuuksien kohdalla kuntajohtaja vaihtuu, jos hän on hakenut omaa virkaansa uudelleen.

– Mitään tilastoa ei taida olla. Etupäässä määräaikaisuudet päättyvät siihen, että ihmiset vaihtavat toiseen työpaikkaan tai jäävät eläkkeelle.

Joskus kunnassa tapahtuu muutoksia, jotka herättävät päättäjät ajattelemaan, että nyt tarvittaisiin erilaista kunnanjohtajaa.

– Näitäkin tapauksia on, että halutaan erilainen johtaja ja se vaihdetaan sitten määräaikaisuuden päätyttyä. Tällöin yleensä haetaan jotakin suunnanmuutosta.

Oulussa istuva kaupunginjohtaja hävisi täpärästi uudelle tulokkaalle, taustalla oli median esiin nostama kaupunginjohdon toiminta virkarikos-epäilyssä. Mutta ellei taustalla ole mitään kärhämää tai skandaalia...?

– Aika harvinaista se on, että jos hakee uudelle kaudelle, sitten ei tulekaan valituksi, tietää Myllymäki.

Kauniaisissa haluttiin maksaa lisää istuvalle kaupunginjohtajalle, että hän jatkaisi, kun kunnassa oli joukkopako johtavien virkojen osalta. Kuinka harvinaista se on?

– Se on yksi mahdollisuus yrittää sitouttaa kaupunginjohtaja jatkamaan.

Kuntajohtajan työpaikka ei kuitenkaan ole enää samalla tavalla varma työ kuin edellisellä vuosituhannella.

– Viime vuosina on ollut hyvin paljon erilaisia vaihtoja, irtisanoutumisia ja epäluottamustilanteita. Kyllä se jostakin kertoo tässä ajassa, toteaa Myllymäki.