Pohjalaismaakunnissa henkilöautokannan keski-ikä vaihtelee Pohjois-Pohjanmaan 13,7 vuodesta Etelä-Pohjanmaan 14,8 vuoteen. Iäkkäimmät autot löytyvät kuitenkin itärajalta, jossa Kainuussa henkilöautot ovat 15,1 vuoden ikäisiä. Luvut selviävät Traficomin tilastoista.

Sen sijaan henkilöautojen määräaikaiskatsastuksista vikalistan ja hylsyn käy hakemassa Keski-Pohjanmaalla Suomen kärkilukemat, 31,7 prosenttia autoaan katsastavista. Samaan aikaan iäkkäimpien autojen maakunnissa hylsyprosentti on matalampi 27,7 prosenttia. Koko maan keskiarvo hylkäysprosenteista on 27,8. Pohjalaiset katsastusinsinöörit näyttävät maan tiukimmilta, mutta ilmiö ei ole lainkaan uusi. Kyse on ennemmin tavoista, tottumuksista, kuin tavallista tiukemmista katsastajista.

Yhdeksi syyksi pohjalaismaakuntien korkeisiin prosentteihin arvellaan katsastusyritysten hinnoittelua. Jälkikatsastus on monesti edullisempi pohjalaismaakunnissa, kuin pohjoisemmassa. Siksi on houkuttelevaa hakea vikalista ja kulttuuria on myös siihen, että tavalla saa lisäaikaa korjausten tekemiseen. Tein itse ja säästin! Eikä siinä mitään vikaa ole.