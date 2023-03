Tuorein ilmastoraportti toimii yhä kansainvälisen ilmastopolitiikan tukijalkana – Nykyteknologialla päästään pitkälle, mutta mullistavia muutoksia vaaditaan

Hallitustenvälisen ilmastopaneelin eli IPCC:n yhteenvetoraportti julkaistiin maanantaina, mutta mitä merkitystä sillä oikeastaan on? Ei kai ilmastonmuutosta raportteja kirjoittamalla pysäytetä.

Johtava asiantuntija Tuuli Hietaniemi Sitrasta kertoo, että IPCC:n raportit toimivat ilmastopolitiikan tukijalkana.

– Esimerkiksi vuoden 2018 raportilla oli valtavan suuri merkitys Suomessa ja kansainvälisesti. Ne nostavat ilmastonmuutosta julkiseen keskusteluun ja luovat painetta, että pitää edetä entistä nopeammin.

Raportit ovat järjestään olleet hyytävää luettavaa ilmastonmuutoksen etenemisestä. Siitä huolimatta varsinkin kansainvälinen yhteistyö ja kansainväliset ilmastokokoukset ovat tuottaneet pettymyksiä toisensa perään.

Hietaniemi toivoisikin, että raporteilla olisi suurempikin vaikutus. Hänen mukaansa politiikkatoimet eivät ole oikeassa linjassa siitä huolimatta, että vakavia varoituksia on kerrottu jo pitkän aikaa.

– Parhaimmillaan se on kuin vuoden 2018 keskustelu Suomessa. Silloin puolueet istuivat saman pöydän ääreen ja sopivat, että kuumeneminen pidetään alle 1,5 asteessa, Hietaniemi kertoo.

Kestävyysratkaisujen ja ilmastotoimien tuntija Tuuli Hietaniemi pitää IPCC:n raporttia tärkeänä. Se antaa hallitusten käyttöön tutkittua tietoa ja kertoo paineen määrästä, joka poliitikkojen on otettava huomioon. Miikka Pirinen

Ilmastonmuutos nousi merkittäväksi vaaliteemaksi myös viime eduskuntavaaleissa. Lopulta hallitusohjelmaan kirjattiin Suomen ilmastopaneelin ehdottama hiilineutraaliustavoite vuoteen 2035.

Tänä keväänä ilmasto ei ole aivan samalla tavalla esillä eduskuntavaalien yhteydessä. Tuoreen ilmastobarometrin mukaan ilmastonmuutos huolettaa yhä.

Hietaniemi muistuttaa, että viime aikoina ihmisten huomio on jakautunut hyvästä syystä moneen asiaan, kuten koronavirukseen, Venäjän hyökkäyssotaan ja inflaatioon.

Politiikka vaikuttaa sääntelyllä ja verotuksella

Päästövähennyksiin ja fossiilisista polttoaineista luopumiseen on pyritty jo pitkään. Sääntely toimii yhtenä politiikan keinona vaikuttaa päästöihin.

Tuulivoima toimii hyvänä esimerkkinä puhtaasta energiantuotannosta, joka saatiin liikkeelle julkisella tuella. Tuulivoimaa on rakennettu markkinehtoisesti jo monta vuotta, ja se on nykyisin halpa energiamuoto.

Myös veropolitiikka, eli käytännössä ilmastolle haitallisen toiminnan verotuksen kiristäminen, on merkittävä keino vähentää päästöjä.

– Tulevalla hallituksella on tiukka taloudellinen tilanne, joten ei sellaisia toimia kannata tukea, joista on haittaa ilmastolle tai ympäristölle, Hietaniemi sanoo.

Fakta IPCC eli Intergovernmental Panel on Climate Change Ilmastopaneelin tavoitteena on analysoida tieteellisesti tuotettua tietoa ilmastonmuutokseen liittyen sekä kansallisen että kansainvälisen tason päätöksentekoa varten. Hallitustenvälinen tarkoittaa valtiollisiin tahoihin paneelin takana. IPCC:n raportit ovat maailman merkittävimpiä ja laajimpia tieteellisiä koonteja ilmaston lämpenemisestä. IPCC ei tee uutta ilmastonmuutostutkimusta, vaan analysoi ja kokoaa yhteen olemassa olevaa tieteellistä tietoa.

Politiikalla voidaan entisestään jouduttaa kehitystä, tai toisaalta tavoitteiden puute voi hidastaa asioiden etenemistä. Hietaniemen mukaan Suomessa ei esimerkiksi ole negatiivisten päästöjen eli käytännössä hiilidioksidin keräämisen tavoitteita, tai aikataulua niihin pyrkimiseen.

Elinkeinoelämä ja politiikka kulkevat samaan suuntaan

Hietaniemi muistuttaa, että ilmastokriisin torjunta tarjoaa valtavat mahdollisuudet myös yrityksille, ja esimerkiksi ilmastoteknologian viennissä on suuret mahdollisuudet.

Ilmastonmuutoksen vastaisesta taistelusta on tullut sekä yhteiskunnan että yritysten etu. Elinkeinoelämä ja politiikka ovat alkaneetkin vetämään samaan suuntaan. Investointeja tehdään yhä enemmän nimenomaan vihreään teknologiaan.

Robin Wood -ympäristöjärjestön aktivistit pystyttivät Berliinissä liikenneministeriön lähelle symbolisen astelukeman, joka muistuttaa Pariisin ilmastosopimuksen asettamasta 1,5 asteen rajasta lämpenemiselle. HANNIBAL HANSCHKE

Saksan liikenneministerin ilmastopolitiikkaa epäonnistuneeksi nimittäneet protestoijat saivat aikaan näyttävän uutiskuvan, kun heidän asterajaa esittänyt rakennelmansa kumottiin. HANNIBAL HANSCHKE

Teollisuuden vihreässä siirtymässä on myös valtavat mahdollisuudet tehdä päästövähennyksiä. Esimerkiksi noin seitsemän prosenttia Suomen hiilidioksidipäästöistä tuottava SSAB:n Raahen terästehdas aiotaan muuttaa fossiilivapaan teräksen tuotantoon. Yhtiöllä on samat suunnitelmat Ruotsin tuotantoon.

Pörssiyhtiön taustalla vaikuttavat myös Ruotsin ja Suomen valtioiden omistukset, mutta yhtiö haluaa olla edelläkävijä myös taloudellisista syistä.

Nykyiselläkin teknologialla päästään pitkälle

IPCC:n raporteissa nostetaan esiin myös ratkaisuja ja niiden tarjoamaa potentiaalia. Paljon pystytään tekemään jo olemassa olevilla teknologisilla ratkaisuilla. Esimerkiksi aurinko- ja tuulivoiman lisääminen ovat ilmastotoimina kustannustehokkaimmasta päästä. Lisäksi vihreän teknologian hinnat laskevat koko ajan.

Sitran Green to scale -selvityssarjassa on tutkittu, kuinka paljon päästövähennyksiä voitaisiin saavuttaa, jos valmiit teknologiset ratkaisut skaalattaisiin isompaan mittakaavaan eri maiden tai kaupunkien tasolla. Hietaniemen mukaan potentiaali on valtava.

Hietaniemen mukaan suurin haaste on se, kuinka nopeasti päästöjä saadaan vähennettyä ja kuinka paljon puhdasta teknologiaa ja energiantuotantoa saadaan käyttöön.

Toisinaan ilmastonmuutoskeskustelussa varoitellaan liiasta teknologiauskovaisuudesta. Hietaniemi uskoo, että teknologiaa tarvitaan ja uusi teknologia voi auttaa ilmastonmuutoksen torjunnassa.

– Samaan aikaan tarvitaan todella perustavanlaatuisia muutoksia siihen, miten kulutetaan, tuotetaan ja eletään. Teknologia on yksi ratkaisu. Ei ole olemassa yhtä hopealuotia.

Myös IPCC painottaa nopeita ja mullistavia muutoksia. Hietaniemen mukaan tarvitaan hyvin todennäköisesti myös negatiivisten päästöjen teknologiaa, joka auttaa urakassa, sillä päästövähennykset eivät yksinään riitä.

Mielenosoitukset kertovat toistuvasti päättäjille, että ilmasto lämpenee ja nykyisellä vauhdilla ilmastopaneeli IPCC:nkin mukaan maapallolta on loppumassa aika kuumentumisen pysäyttämisessä. MOHAMMED BADRA

Liikenne sähköistynyt yli odotusten

Vaikka IPCC:n antama viesti on hyvin vakava, joskus muutos yllättää nopeudellaan. Esimerkiksi liikenteen sähköistymisen vauhti on ylittänyt asiantuntijoiden arviot.

– Joskus teknologia voi edetä hyvin nopeasti ja tulla hyppäyksiä. Kansainvälinen energiajärjestö IEA:kin on korjannut ennusteita uusiutuvan energian yleistymisestä, Hietaniemi kertoo.

Positiivinen yllätys on ollut myös suomalaisten energian säästö tänä talvena. Taloudellinen kannustin ja kampanjointi on toiminut ja suomalaiset ovat yhdessä välttäneet sähköpulan.