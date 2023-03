Lohtajan kirkonkylän koulun vanhempainraadin vanhemmat ovat närkästyneitä. Syynä on se, ettei koululla ole tehty kahteen vuoteen laajoja terveystarkastuksia, joihin kuuluu myös lääkärintarkastus. Lakisääteiset laajat terveystarkastukset kuuluu tehdä ensimmäisen, viidennen ja kahdeksannen luokan oppilaille.

– Ne on jätetty välistä, vaikka niitä on pyydetty useaan otteeseen ja niiden perään on kyselty, että milloin niitä järjestetään, Tiina Leskelä ihmettelee vanhempainraadin puolesta.

Hän kertoo, että vanhemmille on perusteltu tämän johtuvan lääkäripulasta.

– Miten voi olla, että se lääkäri on saatu joillekin kouluille, mutta ei kaikille, Leskelä kysyy.

Yritetään jatkaa niin, että tarkastuksia tehdään vielä kesäkuun puolellakin. Anu Vähärautio

Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kouluterveydenhuollon vastuualuejohtaja Anu Vähärautiolla ei ole tähän suoraa vastausta.

– Paha sanoa. Ilmeisesti vastaanotolle on saatu lääkäri, mutta sinne ei ole saatu niin paljon resurssia, että koulutarkastuksetkin olisi saatu hoidettua, hän toteaa.

Syy viivästykselle on siis todellakin lääkäripulassa, joka on Vähäraution mukaan tällä hetkellä pahin, mitä on ollut hetkeen. Näkyykö tämä ongelma muidenkin Kokkolan alueen koulujen kohdalla?

– Todennäköisesti koskee useampaa koulua. Ykspihlajassa saattaa olla myös homma jonossa. Muuten tilanne on ainakin jollain tavalla hallinnassa, Vähärautio kertoo.

Hänen mukaansa tarkastukset pyritään hoitamaan tänä vuonna niin, että aikataulua venytetään.

– Yritetään jatkaa niin, että tarkastuksia tehdään vielä kesäkuun puolellakin.

Ajatuksissa on, että apua saataisiin kesällä myös lastenosastolta

Entä tullaanko myös viime vuonna väliin jääneet tarkastukset toteuttamaan?

– Tavoite on, että pyritään, Vähärautio sanoo.

Vanhemmat harmittelevat, että lapset joutuvat kärsimään resurssipulasta. Leskelä muistuttaa, miten paljon puhutaan varhaiseen puuttumiseen panostamisesta – kuinka pitkä penni sen myötä säästetään, kun on hyvinvoivat lapset ja nuoret.

– Minusta nämä lääkärintarkastuksetkin kuuluvat varhaiseen puuttumiseen. Mielestäni ei mene oikein, että on tämmöinen tilanne, Leskelä toteaa.

– Jos kyse olisi minusta, niin ei se mua niin kiinnostaisi, mutta kyse on lapsista, hän jatkaa.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan koululaisten terveystarkastusten tarkoituksena on nimenomaan tunnistaa oppilaan tuen tarpeet varhaisessa vaiheessa. Laajoihin terveystarkastuksiin kutsutaan myös oppilaan huoltajat ja tarkastuksissa huomioidaan perheenkin terveyttä ja hyvinvointia.

Lohtajalaiset kokevat muutenkin jäävänsä jalkoihin terveydenhuoltopalveluissa. Esimerkiksi neuvolan vastaanottopäiviä on vähennetty. Viimeksi he joutuivat luopumaan hammaslääkäristä ja joutuvat hoidattamaan hampaansa nyt Kälviällä.

– Vähän nipistetään sieltä ja täältä. Ja kun kukaan ei oikein viitsi sanoa vastaan, tyydytään vain kohtaloon.

Keskipohjanmaa uutisoi viime viikolla, että Kokkolan Centrian opiskelijoiden terveydenhuolto tökkii yhä. Vähäraution mukaan kouluterveydenhuollon tilanne on kuitenkin muilta osin pääsääntöisesti kunnossa. Terveydenhoitajaresurssi on kouluilla Vähäraution mukaan "ihan ok" eikä terveydenhoitajalle tarvitse jonottaa aikoja pitkään.

– Toki jos on pitempiä poissaoloja, voi tulla hetkellisiä viivästyksiä. Sijaisia ei välttämättä ole.